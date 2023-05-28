В Ярославской области в ДТП с 7 машинами пострадали 3 человека

В Ростовском районе Ярославской области на федеральной трассе «М-8» в массовое ДТП попали 7 машин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области

Авария случилась около 14:00 28 мая на 213 км федеральной трассы. Судя по фото с места происшествия, в ДТП попали минимум две фуры и «УАЗ Патриот».

«В настоящее время имеется информация о трёх пострадавших. Сотрудники ДПС ГИБДД осуществляют регулировочно-распорядительные действия на месте происшествия»,— отметили в пресс-службе УМВД.

Андрей Иванов