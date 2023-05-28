«Амкар» уступил «Иртышу»

В четвертом туре группы 4А чемпионата среди команд Второй лиги футбольный клуб «Амкар-Пермь» сыграл на выезде с омским «Иртышом». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 3:2. Голами в составе «Амкара» отметились Максим Седов и Илья Захаров.

Таким образом, омская команда забронировала для себя участие в дивизионе «А» реформированной второй лиги в «Золотом» дивизионе. У «Амкара» остаются шансы так же войти в десятку сильнейших команд, но для этого нужно будет победить в последнем матче чемпионата и при этом еще все будет завесить от дополнительных показателей.

Заключительный матч сезона для подопечных Ивана Черенчикова пройдет в Перми 4 июня. Соперником будет «Торпедо» (Миасс).