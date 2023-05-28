В зоне СВО погиб санитарный инструктор из Югры

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погиб уроженец Радужного (Ханты-Мансийский автономный округ) Роман Чепайкин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации югорского города.

Роман Чепайкин работал в БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница». Впоследствии был призван на службу в рамках частичной мобилизации. В зоне СВО мужчина выполнял боевые задачи в должности санитарного инструктора разведывательной роты мотострелкового отделения полка.

В Радужном у него остались родители и два брата, а в Нижневартовске – жена. Правительство Югры пообещало оказать поддержку родственникам погибшего.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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