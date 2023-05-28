Лысьвенское предприятие инвестировало в производство электротехнических шкафов 80 млн рублей

Лысьвенское предприятие «УралОмегаПласт» открыло новый цех по производству электротехнических металлических шкафов. Они используются для размещения электрооборудования в промышленном и гражданском строительстве, ЖКХ, на электрических сетях и сетях связи. Мощность производства - до 25 тысяч шкафов в год.

Также «УралОмегаПласт» организовала дополнительную производственную линию по выпуску двухслойных гофрированных труб. В результате мощность производства выросла на 30% – до 1500 км труб в год. По данным пресс-службы федерального Фонда развития промышленности (ФРП), инвестиции предприятия в расширение производственных мощностей превысили 80 млн рублей. В том числе 45 млн рублей предоставил федеральный ФРП, еще 20 млн рублей – Фонд развития промышленности Пермского края.