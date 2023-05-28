В Тюмени в озере утонул 16-летний подросток

На озере Липовое в Тюмени утонул 16-летний подросток. Инцидент произошел в субботу, 27 мая. В пресс-службе прокуратуры Тюменской области сообщили, что сейчас Следственный комитет проводит проверку проверку.

Доследственная проверка находится на контроле прокуратуры региона. И. о. прокурора Центрального административного округа Тюмени также поручил провести проверку.

Мать подростка рассказала порталу 72.ru, что вчера ее сын находился в компании друзей, которые решили пойти купаться. При этом плавать он не умел и обычно не заходил в воду. «Есть информация, что сын с мальчиком боролись то ли в шутку, то ли как, а потом он оказался в воде и там захлебнулся. Он кричал: "Помогите!" и вроде бы судорога была у него»,— заявила Татьяна Моспалева.

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