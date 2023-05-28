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За сутки на дорогах Курской области погибли три человека; два из них в результате ДТП утонули

Полиция Курской области проводит проверки по фактам двух дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли трое местных жителей.

Так, по данным правоохранителей, 28 мая примерно в 7.30 на десятом километре автодороги «Курск - Поныри» столкнулись следующие в попутном направлении автомобили «Лада Гранта» (под управлением водителя 1959 года рождения) и «Тойота Корола» (за рулем ее был водитель 1981 года рождения). В результате отечественный автомобиль опрокинулся, а его пассажирка 1960 года рождения скончалась на месте. Оба водителя получили ранения.

Вчера же, по данным полиции, в период времени между 9:00 и 18:00, в деревне Куриловка Суджанского района водитель 1999 года рождения за рулем «Лады Нива» допустил съезд с дороги «с последующим погружением в реку». В результате ДТП водитель и его пассажир 2001 года рождения погибли.

Владимир Зоркий

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