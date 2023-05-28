В Новороссийске экоактивисту, защищающему ущелье от застройки, угрожают расправой

Известному в Новороссийске экоактивисту Сергею Стряпухину, защищающему уникальные уголки природы от застройки, поступают угрозы от неизвестного мужчины, сообщает «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из чата экоактивистов Новороссийска Фото: из чата экоактивистов Новороссийска

Больше года Сергей Стряпухин с жителями микрорайона Пятая бригада борются с засыпкой ущелья по соседству с СНТ «Зеленый мыс». По их словам, участок, где обитают краснокнижные черепахи и растет можжевельник, уже отсыпали тоннами грунта, выровняв площадку, вероятно, под строительство коттеджей.

Сначала, по данным издания, Сергею Стряпухину поступил звонок от якобы собственника участка, в разговоре прозвучали угрозы. Позже экоактивист получил сообщение: «...Если ты таким путем хочешь у нас отжать землю, потому что это похоже на вымогательство, то я на своей территории частной могу натравить на тебя собаку специальную… Или есть еще вариант через суд взыскать с тебя крупную сумму. Или еще какой-нибудь другой вариант...».

Общественник обратился за защитой в Генпрокуратуру РФ и попросил посодействовать в возбуждении уголовного дела по факту угроз, а также разобраться, на каком основании ущелье на Пятой бригаде перешло в частные руки.

«Жители Новороссийска крайне обеспокоены формированием новых земельных участков, видимо, под индивидуальное жилищное строительство на землях сельхозназначения путем отсыпки привозным грунтом и мусором ущелий, поросших густым лесом, в том числе, краснокнижными видами»,– говорится в обращении.

Наталья Решетняк

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