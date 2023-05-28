Пермский бизнесмен купил китайский Rolls Roys

На улицах Перми появился имеющий пермские номера премиальный китайский электрический кроссовер HongQi E-HS9 (Хунцы, в переводе «Красное знамя»). По данным «Ъ-Прикамье», его в прошлом году купил в Китае один из пермских бизнесменов, специализирующихся в девелопменте. Отметим, что в регистрационной статистике ГИБДД авто этой марки ни в прошлом году, ни в этом не попадало.

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3-тонный флагманский кроссовер HongQi E-HS9 в базовой комплектации имеет по 218-сильному электромотору на каждой из осей, способен ускоряться с места до 100 км\ч менее, чем за 4 секунды. Салон отделан кожей, натуральным деревом, полированным алюминеем. В разработке кроссовера принимал участие бывший дизайнер Rolls Roys Джайлс Телор. Стоимость данного авто начинается от 10 млн руб. В Перми дилеров этой марки пока нет.

В феврале текущего года в Пермском крае было поставлено на учет два новых премиальных авто из Китая бренда Voyah. Ранее машины этого бренда в Прикамье не регистрировалась. Voyah — премиальный суббренд китайского автопроизводителя Dongfeng Motor Corporation.

В Перми из премиальных китайских авто через дилеров официально продается только Exeed, суббренд Cheryю