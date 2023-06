Трансфер на ужин

Терраса петербургского ресторана Futurist декорирована горными соснами, можжевельником и пышными спиреями, от солнца гостей защищают маркизы и зонты, от ветра — золотистые фольгированные пледы, а высокие стелы с необычными каминами согревают в непогоду.

С июня посетители заведения смогут воспользоваться единственным в своем роде трансфером: бронируя стол в ресторане, заказать катер, вмещающий от 5 до 12 гостей, и прибыть в Futurist к причалу на Песочной набережной. Или наоборот: обедая или ужиная в ресторане, заказать лодку и отправиться на речную прогулку с игристым и закусками.

Органическая линия

В номерах петербургского отеля «Астория» появилась косметика Irene Forte: абрикосовый гель для душа, шампунь с опунцией, миндальный кондиционер для волос и цитрусовый лосьон для тела. Фирменная линейка косметических средств создана Ирен Форте, директором спа-направления сети Rocco Forte Hotels и дочерью ее владельца Рокко Форте. Бренд Irene Forte Skincare специализируется на натуральной и экологичной косметике, растительные ингредиенты, входящие в состав средства ухода, выращиваются и собираются вручную на органической ферме на Сицилии. Косметика Irene Forte Skincare не содержит силикона, парабенов, лаурилсульфата и лауретсульфата натрия, а также консервантов MIT/CMIT.

Модное место

Бутик женской одежды Salimova Fashion открывается в центре Москвы. В нем будут представлены не только капсульные, но и полноценные коллекции. Salimova Fashion начинался с небольшого семейного ателье, которое выросло в активно развивающийся бренд премиум-сегмента, отличающийся индивидуальным подходом к созданию верхней одежды и предметов ежедневного гардероба. Ателье Salimova имеет собственное швейное производство полного цикла и меховой цех, оснащенные лучшим профессиональным оборудованием. Главная ценность бренда и ателье Salimova Fashion — его портные, чей опыт и мастерство позволяют реализовать самые смелые идеи клиентов.

Рецепты успеха

Новая книга предпринимателя и венчурного инвестора Милы Семешкиной «Ваша карьера на миллион» адресована тем, кто стремится зарабатывать больше, хочет реализовать свои таланты и добиться максимального успеха как в бизнесе, так и в работе по найму. Книга состоит из 11 уроков с рекомендациями по преодолению препятствий и выходу из сложных ситуаций. Каждая глава содержит набор упражнений для проверки усвоения материала, самоанализа и построения карьерной стратегии, в том числе в условиях реальной жизни — будь то совмещение работы с материнством или выход бизнеса на международный рынок. Книгу можно найти на сайте http://www.smartmilabook.com/

Культурная программа

Серия туров по крымским винодельням, запущенная курортом Mriya Resort & SPA и центром винного туризма WinePark by Mriya, будет знакомить гостей региона с винной культурой и местными виноделами. WinePark by Mriya — это площадка, объединяющая лучшие инициативы в сфере виноделия, энотуризма и эногастрономии, ее задачей является развитие винодельческой культуры и повышение интереса к российскому вину. Пространство площадью 30 га включает в себя парковую территорию, виноградник, гравитационную винодельню, ресторан, винотеку, собственную сыроварню и уникальное выставочное пространство. В 2023 году Винный парк by Mriya вступил во Всемирную организацию винного туризма (GWTO).

Управляющий здоровьем

Первый в России prevent age курорт «Первая Линия. Health Care Resort» отметил пятилетие. Он объединяет в себе пятизвездный сервис и передовые достижения медицины. В «Первой Линии» сформирован принципиально новый целостный подход к управлению здоровьем, направленный не только на физическое, но и на ментальное, духовное и эмоциональное восстановление. Курорт расположен на берегу Финского залива, в его инфраструктуре 70 премиальных номеров, 35 медицинских кабинетов с современным оборудованием, комната ментального благополучия, бальнеологический спа-комплекс, экоаптека с коллекцией фармацевтических препаратов, косметологическое отделение, где применяются ключевые аппаратные методики, детокс-бар, фитнес-центр. Курорт занимает 4,5 га окруженной хвойным лесом территории заповедной зоны «Комаровский берег» с уникальным микроклиматом.

Традиции и технологии

Весенне-летняя коллекция Fabi отражает приверженность итальянской марки ремесленным традициям и воплощает ее концепцию: элегантная обувь должна быть удобной. Производство по запатентованной технологии Fabi Flex Goodyear включает 102 этапа, выполняемые обувщиками высочайшей квалификации. Эта технология позволяет достичь идеального сопряжения всех частей обуви, благодаря чему модели Fabi признаныодними из самых удобных в мире. В новом сезоне марка представляет ультралегкие пенни-лоферы и дерби, сделанные из состаренной вручную телячьей кожи. Лоферы и дерби из линейки Alex, на кожаной подошве и с латексной мембраной с эффектом памяти, выполненные в технике сложного плетения из тонких кожаных полосок, предназначены для долгих летних прогулок. Классические туфли и мокасины этим летом предлагаются ярких, насыщенных цветов: бордо, оранжевого, желтого, зеленого, синего и коричневого. А обновленная модель кроссовок Jesse 2, выполненных из винтажной замши с подошвой из кожи и резины vibram, объединила в себе неподвластный времени стиль и последние модные тенденции. Ищите модели в мультибренде NO ONE или во флагманском бутике марки в ГУМе.

Белые цветы

В летнем аромате Jardins Humanistes от Anomalia Paris присутствуют ноты белых цветов, которыми, по мнению парфюмера Бертрана Дюшофура, благоухал Эдемский сад за минуту до изгнания Адама и Евы. Ноты ландыша, туберозы, гиацинтов, гардений и флердоранжа сочетаются с теплыми оттенками перца и бергамота. Современный аромат, интенсивный, но ненавязчивый, подойдет для любителей светлых и глубоких цветочных запахов. Jardins Humanistes идеально сочетается с любым парфюмом линейки Anomalia Paris и подходит как женщинам, так и мужчинам.

Два в одном

Российский косметический бренд BAZE Professional создает продукты по уходу за волосами и телом, используя только те компоненты, которые подтвердили свою эффективность в ходе научных исследований. Новое универсальное уходовое средство для мужчин от BAZE заменяет сразу два продукта: гель для душа и шампунь. В его составе присутствует витамин Е, который оказывает антиоксидантное действие, делает кожу гладкой и мягкой, а также предотвращает появление перхоти. Гель для душа и шампунь 2 в 1 бережно очищает тело и кожу головы, стимулирует рост волос и дарит ощущение свежести, а стойкий аромат табака и агарового дерева поднимает настроение и заряжает энергией на весь день.

Кружевной пирожок

Weekend Max Mara выпустил французскую версию сумки-клатча Pasticcino Hommage a la France. Новый вариант модели, название которой переводится с итальянского как «пирожок», представлен в пяти цветах — черном, розовом, желтом, оранжевом и лиловом. Сумка декорирована кружевом, которое производится в старейшем семейном кружевном ателье Франции Dentellier Andre Laudе. Шарики-застежки из эмалированной керамики с выгравированной фирменной бабочкой Weekend Max Mara отливаются на фабрике керамики Manufacture des Emaux de Longwy, ведущей свою историю с 1798 года.

Московские каникулы

Тем, кто не может выбраться в длительный отпуск, Radisson Collection Hotel, Moscow предлагает короткий отдых в центре Москвы. Пакет «Московские каникулы» от лучшего luxury-отеля по версии Russian Hospitality Awards включает в себя проживание от двух ночей, завтраки в ресторане «Веранда» и 20-процентную скидку в ресторане «Матрешка», свободное посещение бассейна, хаммама и сауны в спа-центре и прогулку на двоих по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон Ройал».

Земля и небо

В коллекции итальянского бренда мужской одежды Aeroclub представлено 20 моделей безупречного кроя из современных высококачественных материалов. Простые, чистые линии, палитра из пяти цветов, графика и вышивки, связанные с воздушными видами спорта и концепцией Air Surfer,— в основе коллекции внимание к деталям, к окружающей среде, стремление к свободе и к полету. Сдержанные нейтральные черный и белый дополняются коричневым, синим и зеленым цветами, напоминающими о земле, небе и природе, а также характерным для марки красным цветом, присутствующим в деталях. Куртки, толстовки, футболки, поло и брюки сочетаются друг с другом.

Возраст под контролем

Московская клиника эстетической медицины Ольги Мороз предлагает программу управления возрастом, которая ориентирована на сохранение здоровья, тонуса и продление молодости. Стоит обратить внимание на авторский комплекс дренажной мезотерапии, программу «Стройное лицо». Процедура формирует естественный лифтинг, усиливает лимфодренаж и устраняет отечность. Лицо становится подтянутым, и этот эффект остается надолго. В клинике применяются все современные достижения аппаратной и инъекционной косметологии: биопрепараты, аппараты фото- и лазерного омоложения, СМАС-лифтинг, игольчатый РФ-лифтинг. Отдельного внимания заслуживает направление для поддержания здоровья: капельницы (витаминные, детокс, для повышения иммунитета, тонуса) помогают сохранять хорошую форму.

Адрес на набережной

Студия красоты Park by Osipchuk открылась в Санкт-Петербурге на набережной канала Грибоедова. Это третий салон известного стилиста и первого креативного директора марки Davines в России Алексея Осипчука. Студия площадью более 300 кв. м, расчитанная на 30 рабочих мест, оснащена парикмахерским оборудованием Welonda и профессиональным светом Expert Light. Команда парикмахеров Park by Osipchuk полностью исключила из своей работы филировочные методы и достигает стрижек любого дизайна только за счет прямого среза, так как это предотвращает рассечение и повреждение волос, сохраняя их здоровыми. Разработка методики стрижки #parkbyosipchuk принадлежит основателю студий Алексею Осипчуку.

В поход с семьей

Летний фитнес-тур в Архыз от компании Pro Trener разработан для любителей активного семейного отдыха. Помимо прогулок по горным маршрутам тур включает в себя спортивные программы как для взрослых, так и для детей. Подходящие тренировки можно будет выбирать в соответствии с предпочтениями и физической подготовкой — от интенсивного кросс-тренинга до спокойных треккингов. Отдельная детская программа фитнес-тура направлена на приобретение правильных спортивных навыков, расширение кругозора и развитие интереса к активным путешествиям.

Премиум со скидкой

В мультибрендовой галерее женской и мужской одежды Argesto весенне-летняя коллекция представлена со скидкой 30%. В галерее, отметившей свое 18-летие, собраны премиальные марки одежды, обуви и аксессуаров из Франции, Италии и других европейских стран. Все коллекции, представленные в Argesto, отличаются безупречным качеством и органичным сочетанием классических фасонов и трендовых деталей.

Любую вещь с сайта Argesto можно приобрести с доставкой и примеркой по всей России. Клиентам магазина в Москве также доступны услуги ателье.

Ювелирная живопись

В следующем году австрийский ювелирный дом Freywille отмечает 20-летие в России, подготовка к празднику уже началась. В бутиках марки представлены новинки из нескольких последних коллекций. На украшениях, посвященных картине Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», изображены парящие розовые цветочные лепестки, зеленые листья и распущенные золотистые волосы Венеры. Для прорисовки золотой окантовки и серебряных штрихов в изображении раковины по фирменной горячей эмали Freywille было использовано 24-каратное золото с добавлением жидкого серебра. Коллекция «Дух Вены» посвящена венскому художнику и архитектору Фриденсрайху Хундертвассеру и его картине «Представляя завтрашний мир». Яркая цветная эмаль полностью передает колорит картин Хундертвассера — в качестве базового цвета взят насыщенный красный, а темно-синий и золотой создают динамичные комбинации. В этой линии задействовано 24-каратное золото трех видов: матовое с напылением, полированное и платиновое. Коллекция, посвященная швейцарской художнице Софи Тойбер-Арп, навеяна ее картиной «Четыре пространства с красными катящимися кругами». Дизайн украшений построен на абстрактной геометрии в двух цветовых палитрах. «День» — в изумрудных, красных, сине-голубых цветах; и «Ночь» — в спокойных серых, голубых и землистых цветах в сочетании с золотой пудрой. В российских бутиках марки также представлена линия из 18-каратного золота с бриллиантами из коллекции «Посвящение Клоду Моне. Оранжери».

Все изделия Freywille изготавливаются вручную в Вене по секретной технологии. «Главное в нашем деле творческий подход,— говорит генеральный директор компании доктор Фридрих Вилле.— Именно благодаря ему мы создаем художественные ювелирные произведения, которые дарят нашим поклонникам вдохновение и подчеркивают их индивидуальность».

Спа и релакс

Этим летом семейный пятизвездный спа-курорт Grand Chalet Altay приготовил сюрпризы для своих гостей. На его территории открывается самый большой спа-комплекс на Алтае площадью 3 тыс. кв. м. Гостям курорта будут доступны без предварительного бронирования расположенные там крытый бассейн, процедурные кабинеты, соляная комната, травяная парилка и пять парных, построенных без использования клея, синтетических уплотнителей и токсичных красок. Также на территории спа будет расположен ресторан, куда гости смогут прийти прямо из термальной зоны комплекса.

Grand Chalet Altay расположен у Тавдинских пещер на берегу реки Катунь всего в 30 минутах езды от Горно-Алтайска и состоит из двухэтажного гостиничного комплекса с 55 номерами разных категорий, включая люксы, и 19 шале площадью от 42 до 300 кв. м. Все шале расположены таким образом, чтобы у гостей сохранялось ощущение уединенности и они могли любоваться видом на реку и горы.