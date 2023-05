Десерты с ароматами

«Сплетни бар by Anna Asti» и проект авторской парфюмерии Molecule создали оригинальные десерты в необычной подаче. Их можно попробовать до конца мая.

Например, десерт в виде кокосовой свечи навеян парфюмом Sunset Hour от Goldfield & Banks — назвали его в честь нового трека Anna Asti «Верю в тебя». А любителям начинать день с бокальчика игристого адресован десерт «Для блеска глаз», вдохновленный Pink me up от Atelier Des Ors. «Поцелуй под деревом» в честь аромата The Oud Affair от Vilhelm Parfumerie сделан вишневым брауни в виде дерева с листвой из облака сладкой ваты. Эффектно выглядит и миндальный тарт с грушей, вдохновленный Pear Inc. от Juliette Has a Gun, его подают фламбе.