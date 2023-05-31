Царские одежды

В реставрационно-хранительском центре Эрмитажа «Старая Деревня» можно увидеть более 300 уникальных предметов из гардероба Петра I.

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Выставка «Гардероб императора. К 350-летию со дня рождения Петра Великого» развенчивает миф о создателе Петербурга и рисует образ человека стильного, с прекрасным вкусом, избирательного в одежде, умеющего ценить качество изготовления костюма и комфорт, неравнодушного к художественным изыскам. В его гардеробе далеко не только военные мундиры и скромная одежда плотника: в экспозиции — более 300 предметов 1672–1725 годов.

К ранним костюмам и аксессуарам, датируемым концом XVII — рубежом XVIII века, относятся польский и шкиперский кафтаны, куртки и штаны русского покроя, головные уборы — колпаки и шапки-кораблики, изысканные французские ансамбли, декорированные вышивкой шелковой нитью. Часть этих вещей исполнена в Мастерской палате Московского Кремля, другая создана портными московской Немецкой слободы или была приобретена в Западной Европе.

Выделяются своей роскошью 13 халатов-шлафроков — они выполнены из драгоценных французских, итальянских и китайских тканей, надевались в домашней обстановке поверх камзола и штанов — например, для неспешного разговора за раскуриванием трубки у камина.

Впечатляет и верхняя одежда царя — длинные пальто-рединготы «на английский манер», епанча шведского образца из двустороннего сукна синего и малинового цветов, зимние кафтаны. Зимняя одежда подбита овчиной, волчьей шкурой, а дорогим мехом лисы, бобра, соболя отделывали только наружные детали. Интересно, что меховая оторочка на некоторых костюмах воссоздана современными реставраторами по сохранившимся частицам ворса.

Экспозиция выстроена хронологически — кстати, чудом сохранилась маленькая крестильная рубашка Петра. Завершается выставка роскошным ансамблем императора для церемонии коронации его супруги Екатерины Алексеевны в мае 1724 года, исполненным берлинскими мастерами.

Коллекция «Гардероб Петра I» считается одним из лучших в мире собраний мужского костюма конца XVII — первой четверти XVIII века. Реставрация предметов проводилась в Лаборатории научной реставрации тканей и водоразмываемой живописи Государственного Эрмитажа. Куратор экспозиции — Нина Тарасова, хранитель коллекции «Гардероб Петра I», заведующая сектором прикладного искусства отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа.

Альбина Самойлова