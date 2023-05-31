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Причастность к истории

Традиции

Облик Петербурга формируют не только дворцы и мосты. Легендарные исторические предприятия играют в жизни города свою особую роль на протяжении не одного столетия.

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Предметы из собственного столового и десертного сервиза императрицы Елизаветы Петровны, созданные на ИФЗ

Предметы из собственного столового и десертного сервиза императрицы Елизаветы Петровны, созданные на ИФЗ

Фото: Государственный Эрмитаж

Завод «Русские самоцветы» поддерживает традиции национального ювелирного искусства

Завод «Русские самоцветы» поддерживает традиции национального ювелирного искусства

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Адмиралтейство на гравюре 1716 года

Адмиралтейство на гравюре 1716 года

Фото: Wikipedia

Репродукция из журнала «Всемирная иллюстрация» 1869 года. Путиловский завод. Рисовал И. В. Волковский, гравировал Э. Даммюллер

Репродукция из журнала «Всемирная иллюстрация» 1869 года. Путиловский завод. Рисовал И. В. Волковский, гравировал Э. Даммюллер

Фото: wikipedia.org

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Предметы из собственного столового и десертного сервиза императрицы Елизаветы Петровны, созданные на ИФЗ

Фото: Государственный Эрмитаж

Завод «Русские самоцветы» поддерживает традиции национального ювелирного искусства

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Адмиралтейство на гравюре 1716 года

Фото: Wikipedia

Репродукция из журнала «Всемирная иллюстрация» 1869 года. Путиловский завод. Рисовал И. В. Волковский, гравировал Э. Даммюллер

Фото: wikipedia.org

Первое промышленное предприятие в городе лишь на год моложе Петербурга — Адмиралтейские верфи (Объединенная судостроительная корпорация). Петр I заложил верфи осенью 1704 года, и уже в 1706-м на воду спустили первый крупный корабль.

Здесь впервые в мире создали линкор с железными лафетами для пушек (идея самого Петра), организовали специализированное здание для ремонта линейных кораблей — эллинг, испытали прототип подводной лодки и, наконец, стали строить все виды кораблей для отечественного флота, включая гражданские пароходы и тот самый крейсер первого ранга «Аврора».

Даже в блокаду производство не останавливалось: флот получил семь подводных лодок, 22 катера, 116 самоходных плашкоутов, пять понтонов, 120 тыс. морских мин. После войны Адмиралтейские верфи увеличили масштаб производства: первый в мире атомный ледокол «Ленин», 14 плавучих консервных заводов, подводные лодки на экспорт, подводные базы-лаборатории, танкеры.

В 2007-м было создано ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», куда вошли и Адмиралтейские верфи. Это обеспечило полную загрузку заказами. Сейчас, например, готовы уже два супертраулера из десяти, заказанных Русской рыбопромышленной компанией; в апреле завершены работы над уже пятой подлодкой для Тихоокеанского флота; с Росгидрометом подписан контракт на строительство научно-экспедиционного судна «Иван Фролов».

Императорский фарфоровый завод

Первое название — Невская порцелиновая мануфактура. Самое, пожалуй, изысканное предприятие Петербурга основано в 1744 году и уже готовится к празднованию 280-летия. Здесь изначально все отечественное: горный инженер Дмитрий Виноградов разработал рецепт русского фарфора, глазурей, специальных красок и золотого порошка для декора, спроектировал печи для обжига, подобрал методы формовки.

Императорским завод стал при Екатерине II и получил право маркировать изделия ее вензелем. Сервизы, которые заказывала государыня, насчитывали до тысячи расписных предметов. Кстати, позже Александр III постановил сразу изготавливать копии каждого заказа — для музея. Сейчас их можно увидеть в Эрмитаже.

В XX веке ИФЗ ожидали большие перемены: Первая мировая и производство технического и химического фарфора, национализация и выпуск фарфора агитационного. В 1925 предприятию — тогда Ленинградскому фарфоровому заводу (ЛФЗ) — присвоили имя Михаила Ломоносова.

В Великую Отечественную оборудование и коллекцию эвакуировали, оставшиеся сотрудники выпускали посуду для госпиталей, художники камуфлировали военные корабли. В 1944-м художница завода Анна Яцкевич создала знаменитый узор «Кобальтовая сетка» (награжден золотой медалью на Всемирной выставке в Брюсселе), ставший не только визитной карточкой ЛФЗ, но и символом русского фарфора.

В 1960-е на ЛФЗ придумали костяной тонкостенный фарфор — изделия из него до сих пор входят в топ товаров России. В 2005-м заводу вернули название Императорского.

Сегодня здесь выпускается и классика, и много лимитированных коллекций, сюжеты — самые разнообразные, от балерин до героев фильма «Брат». Одна из задач предприятия — сделать фарфор не только VIP-сувениром или статусным подарком, но и частью повседневной жизни.

В музей ИФЗ и даже в мастерские можно заглянуть с экскурсией — и заодно узнать историю фарфоровой слободы на берегу Невы.

Прядильно-ниточный комбинат им. Кирова

Невская бумагопрядильная мануфактура была основана ровно 190 лет назад бароном Людвигом Штиглицем — русским финансистом и придворным банкиром сразу двух императоров, Александра I и Николая I.

В течение 55 лет здесь производили хлопчатобумажную пряжу, потом рядом построили ниточную мануфактуру. Любопытный факт: первую марку вязальных ниток назвали «Подсолнух», и это положило начало традиции цветочных наименований, сейчас есть и «Азалия», и «Виола», и «Камелия». А 95 лет назад стартовало изготовление знаменитого мулине. Кстати, с 1927-го и до Великой Отечественной предприятие работало преимущественно на экспорт — продукция отправлялась даже в Китай.

В блокаду предприятие переориентировалось на выпуск маскировочных сетей для главных зданий. Позже на комбинате освоили производство армированных ниток, выдерживающих нагрузку до 10 кг, и пряжи для кабельной промышленности, впервые в мире применили пневмомеханические прядильные машины.

В 2023-м ассортиментных позиций насчитывается уже более 140, также в текущем году произошло еще одно событие, которое теоретически ожидает многие старинные предприятия: релокация из центра города. Ровно 100 лет назад в Петрограде появилась улица Красного Текстильщика — в честь работников комбината. Век спустя предприятие покинуло ее и переехало в Автово, здесь, в частности, разместился новый склад на 5 тыс. паллет.

«Первомайская заря» — Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela)

Формально ведущий российский ритейлер модной одежды создан в 2005 году, однако свою историю отсчитывает с 1882 года, когда в здании № 22 на 10-й Красноармейской улице (прежнее название — 10-я Измайловская) была открыта Женская рукодельная школа. Организовали ее по повелению императрицы Марии Александровны. С 1914-го здесь обучали девочек-сирот, готовя их к работе домашними учительницами; преподавать они должны были как науки, так и разные виды рукоделия.

Все последующие организации, которые тут располагались, были связаны с производством одежды — начиная от технического училища кройки, шитья белья и платьев и до Ленинградской швейной фабрики «Первомайская заря» («Первомайка», как ее называли в городе).

После приватизации фабрика вначале шила для других брендов, а потом запустила свой. Кстати, в начале становления Zarina посещал Пьер Карден — был впечатлен. В этом году бренд отмечает 30-летие, и с неплохим счетом: 220 магазинов в собственной розничной сети и 72 точки, открытых по франшизе.

Также за последние несколько лет Melon Fashion Group получила премию Best Office Awards, вошла в рейтинг крупнейших компаний России по версии РБК-500 и список системообразующих предприятий, с золотым статусом была включена в топ работодателей по версии Forbes.

На протяжении 140 лет в здании на 10-й Красноармейской занимались преимущественно женской одеждой (исключение — в Великую Отечественную здесь делали белье для солдат и плащ-палатки). А с 2023 года fashion-ритейлер взялся за коллекции для мужчин — первой стала Zrn Man.

Кировский завод

Первоначально — Санкт-Петербургский чугунолитейный завод, основан 222 года назад. Производили здесь решительно все — от паровых машин до скульптур и деталей, например, для Банковского моста и Нарвских триумфальных ворот.

У предприятия очень богатая и непростая история. В 1868 году оно сменило владельца и название — за дело берется инженер-предприниматель Николай Путилов. Путиловский завод был мощным центром машиностроения, слава которого гремела на всю Европу. Миноносцы, зенитные пушки, трамваи, рельсы и вагоны для железных дорог России — производство оставалось многоотраслевым.

В короткий мирный период между революцией и Великой Отечественной «Красный путиловец» выпускал тракторы, турбины, прессы для обработки хлопка. С 1934 года, вот уже почти 90 лет, завод носит название Кировского — в память о советском политическом деятеле Сергее Мироновиче Кирове.

В блокадном Ленинграде рабочие ремонтировали танки и выпускали боеприпасы, после войны — сосредоточились на технике для сельского хозяйства (трактор «Кировец» экспортировали в 14 стран мира) и атомном машиностроении.

В перестройку госпредприятие стало акционерным обществом. Сейчас Кировский завод — это группа компаний, объединяющая более 20 организаций, производящих турбогенераторы для ледоколов, буровую технику и оборудование для теплоэнергетики. Только за 2022 год выпущено 4300 тракторов «Кировец», в 2023-м в планах запуск серийного производства моделей с системой автопилотирования

К слову, «путиловцы» всегда считались особой кастой. В 2022 году Кировский завод презентовал мультимедийный исследовательский проект «Рабочие» (www.workers.kzgroup.ru), он включает архивные документы и фотографии, интервью нынешних сотрудников, прогнозы экспертов о рабочих профессиях в ближайшем будущем.

ГСК «Красный треугольник»

Компания — наследница Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры (ТРАРМ), которое было основано в 1860-м коммерсантом Фердинандом Краузкопфом. ТРАРМ выпускал галоши и резиновые подушки, непромокаемую одежду, разного рода изделия для тяжелой промышленности, получал золотые медали на международных выставках и стал поставщиком императорского двора. Кстати, товарному знаку в виде треугольника в этом году исполняется ровно 135 лет (красным он стал в 1922-м).

В зависимости от эпохи менялись ассортимент и технологии. Например, в Первую мировую товарищество плотно занялось резиной для машин и авиации. А для обеспечения потребностей молодого советского государства был внедрен, впервые в истории резиновой промышленности, опыт коллективной сборки изделий и чуть позже конвейерного производства.

Чтобы не зависеть от импортной сырьевой базы, 95 лет назад в Ленинграде изобрели синтетический каучук. В 1932-м «Красный треугольник» первым в мире запустил промышленное производство из нового материала. Для этого потребовалось полностью модернизировать завод. Новые технологии всегда давали мощнейший толчок, например, когда в 1949-м появился цех литья резины под давлением, производительность выросла сразу на 70%.

В перестройку «Красный треугольник» распался на ряд отдельных компаний, одна из них — ГСК «Красный треугольник». Она специализируется на выпуске резиновой конвейерной ленты, в прошлом году произвела более 920 тыс. кв. м, в этом — целится уже в 1 млн. кв. м. Традиции лидерства здесь поддерживают: компания — ответственный экспортер, поставщик из топ-1000 электронной торговой площадки b2b-Center, первой в России начала выпускать прирельсовый брус для укладки и ремонта трамвайных путей по технологии «Бесшумный трамвай».

«Русские самоцветы» (1721 год основания), Ленинградский металлический и Невский заводы (1857 год) или производитель профессиональной косметики для волос Estel (2002 год) — не так важно, когда в Петербурге появляется очередное сильное предприятие. Главное, что каждое неминуемо начинает формировать особую среду — со своими школами и стипендиями, конкурсами и фестивалями, заводскими музеями, архитектурой и просветительскими проектами.

Светлана Хаматова

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