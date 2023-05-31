Причастность к истории

Облик Петербурга формируют не только дворцы и мосты. Легендарные исторические предприятия играют в жизни города свою особую роль на протяжении не одного столетия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Предметы из собственного столового и десертного сервиза императрицы Елизаветы Петровны, созданные на ИФЗ Фото: Государственный Эрмитаж Завод «Русские самоцветы» поддерживает традиции национального ювелирного искусства Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Адмиралтейство на гравюре 1716 года Фото: Wikipedia Репродукция из журнала «Всемирная иллюстрация» 1869 года. Путиловский завод. Рисовал И. В. Волковский, гравировал Э. Даммюллер Фото: wikipedia.org Следующая фотография 1 / 4 Предметы из собственного столового и десертного сервиза императрицы Елизаветы Петровны, созданные на ИФЗ Фото: Государственный Эрмитаж Завод «Русские самоцветы» поддерживает традиции национального ювелирного искусства Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Адмиралтейство на гравюре 1716 года Фото: Wikipedia Репродукция из журнала «Всемирная иллюстрация» 1869 года. Путиловский завод. Рисовал И. В. Волковский, гравировал Э. Даммюллер Фото: wikipedia.org

Первое промышленное предприятие в городе лишь на год моложе Петербурга — Адмиралтейские верфи (Объединенная судостроительная корпорация). Петр I заложил верфи осенью 1704 года, и уже в 1706-м на воду спустили первый крупный корабль.

Здесь впервые в мире создали линкор с железными лафетами для пушек (идея самого Петра), организовали специализированное здание для ремонта линейных кораблей — эллинг, испытали прототип подводной лодки и, наконец, стали строить все виды кораблей для отечественного флота, включая гражданские пароходы и тот самый крейсер первого ранга «Аврора».

Даже в блокаду производство не останавливалось: флот получил семь подводных лодок, 22 катера, 116 самоходных плашкоутов, пять понтонов, 120 тыс. морских мин. После войны Адмиралтейские верфи увеличили масштаб производства: первый в мире атомный ледокол «Ленин», 14 плавучих консервных заводов, подводные лодки на экспорт, подводные базы-лаборатории, танкеры.

В 2007-м было создано ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», куда вошли и Адмиралтейские верфи. Это обеспечило полную загрузку заказами. Сейчас, например, готовы уже два супертраулера из десяти, заказанных Русской рыбопромышленной компанией; в апреле завершены работы над уже пятой подлодкой для Тихоокеанского флота; с Росгидрометом подписан контракт на строительство научно-экспедиционного судна «Иван Фролов».

Императорский фарфоровый завод

Первое название — Невская порцелиновая мануфактура. Самое, пожалуй, изысканное предприятие Петербурга основано в 1744 году и уже готовится к празднованию 280-летия. Здесь изначально все отечественное: горный инженер Дмитрий Виноградов разработал рецепт русского фарфора, глазурей, специальных красок и золотого порошка для декора, спроектировал печи для обжига, подобрал методы формовки.

Императорским завод стал при Екатерине II и получил право маркировать изделия ее вензелем. Сервизы, которые заказывала государыня, насчитывали до тысячи расписных предметов. Кстати, позже Александр III постановил сразу изготавливать копии каждого заказа — для музея. Сейчас их можно увидеть в Эрмитаже.

В XX веке ИФЗ ожидали большие перемены: Первая мировая и производство технического и химического фарфора, национализация и выпуск фарфора агитационного. В 1925 предприятию — тогда Ленинградскому фарфоровому заводу (ЛФЗ) — присвоили имя Михаила Ломоносова.

В Великую Отечественную оборудование и коллекцию эвакуировали, оставшиеся сотрудники выпускали посуду для госпиталей, художники камуфлировали военные корабли. В 1944-м художница завода Анна Яцкевич создала знаменитый узор «Кобальтовая сетка» (награжден золотой медалью на Всемирной выставке в Брюсселе), ставший не только визитной карточкой ЛФЗ, но и символом русского фарфора.

В 1960-е на ЛФЗ придумали костяной тонкостенный фарфор — изделия из него до сих пор входят в топ товаров России. В 2005-м заводу вернули название Императорского.

Сегодня здесь выпускается и классика, и много лимитированных коллекций, сюжеты — самые разнообразные, от балерин до героев фильма «Брат». Одна из задач предприятия — сделать фарфор не только VIP-сувениром или статусным подарком, но и частью повседневной жизни.

В музей ИФЗ и даже в мастерские можно заглянуть с экскурсией — и заодно узнать историю фарфоровой слободы на берегу Невы.

Прядильно-ниточный комбинат им. Кирова

Невская бумагопрядильная мануфактура была основана ровно 190 лет назад бароном Людвигом Штиглицем — русским финансистом и придворным банкиром сразу двух императоров, Александра I и Николая I.

В течение 55 лет здесь производили хлопчатобумажную пряжу, потом рядом построили ниточную мануфактуру. Любопытный факт: первую марку вязальных ниток назвали «Подсолнух», и это положило начало традиции цветочных наименований, сейчас есть и «Азалия», и «Виола», и «Камелия». А 95 лет назад стартовало изготовление знаменитого мулине. Кстати, с 1927-го и до Великой Отечественной предприятие работало преимущественно на экспорт — продукция отправлялась даже в Китай.

В блокаду предприятие переориентировалось на выпуск маскировочных сетей для главных зданий. Позже на комбинате освоили производство армированных ниток, выдерживающих нагрузку до 10 кг, и пряжи для кабельной промышленности, впервые в мире применили пневмомеханические прядильные машины.

В 2023-м ассортиментных позиций насчитывается уже более 140, также в текущем году произошло еще одно событие, которое теоретически ожидает многие старинные предприятия: релокация из центра города. Ровно 100 лет назад в Петрограде появилась улица Красного Текстильщика — в честь работников комбината. Век спустя предприятие покинуло ее и переехало в Автово, здесь, в частности, разместился новый склад на 5 тыс. паллет.

«Первомайская заря» — Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela)

Формально ведущий российский ритейлер модной одежды создан в 2005 году, однако свою историю отсчитывает с 1882 года, когда в здании № 22 на 10-й Красноармейской улице (прежнее название — 10-я Измайловская) была открыта Женская рукодельная школа. Организовали ее по повелению императрицы Марии Александровны. С 1914-го здесь обучали девочек-сирот, готовя их к работе домашними учительницами; преподавать они должны были как науки, так и разные виды рукоделия.

Все последующие организации, которые тут располагались, были связаны с производством одежды — начиная от технического училища кройки, шитья белья и платьев и до Ленинградской швейной фабрики «Первомайская заря» («Первомайка», как ее называли в городе).

После приватизации фабрика вначале шила для других брендов, а потом запустила свой. Кстати, в начале становления Zarina посещал Пьер Карден — был впечатлен. В этом году бренд отмечает 30-летие, и с неплохим счетом: 220 магазинов в собственной розничной сети и 72 точки, открытых по франшизе.

Также за последние несколько лет Melon Fashion Group получила премию Best Office Awards, вошла в рейтинг крупнейших компаний России по версии РБК-500 и список системообразующих предприятий, с золотым статусом была включена в топ работодателей по версии Forbes.

На протяжении 140 лет в здании на 10-й Красноармейской занимались преимущественно женской одеждой (исключение — в Великую Отечественную здесь делали белье для солдат и плащ-палатки). А с 2023 года fashion-ритейлер взялся за коллекции для мужчин — первой стала Zrn Man.

Кировский завод

Первоначально — Санкт-Петербургский чугунолитейный завод, основан 222 года назад. Производили здесь решительно все — от паровых машин до скульптур и деталей, например, для Банковского моста и Нарвских триумфальных ворот.

У предприятия очень богатая и непростая история. В 1868 году оно сменило владельца и название — за дело берется инженер-предприниматель Николай Путилов. Путиловский завод был мощным центром машиностроения, слава которого гремела на всю Европу. Миноносцы, зенитные пушки, трамваи, рельсы и вагоны для железных дорог России — производство оставалось многоотраслевым.

В короткий мирный период между революцией и Великой Отечественной «Красный путиловец» выпускал тракторы, турбины, прессы для обработки хлопка. С 1934 года, вот уже почти 90 лет, завод носит название Кировского — в память о советском политическом деятеле Сергее Мироновиче Кирове.

В блокадном Ленинграде рабочие ремонтировали танки и выпускали боеприпасы, после войны — сосредоточились на технике для сельского хозяйства (трактор «Кировец» экспортировали в 14 стран мира) и атомном машиностроении.

В перестройку госпредприятие стало акционерным обществом. Сейчас Кировский завод — это группа компаний, объединяющая более 20 организаций, производящих турбогенераторы для ледоколов, буровую технику и оборудование для теплоэнергетики. Только за 2022 год выпущено 4300 тракторов «Кировец», в 2023-м в планах запуск серийного производства моделей с системой автопилотирования

К слову, «путиловцы» всегда считались особой кастой. В 2022 году Кировский завод презентовал мультимедийный исследовательский проект «Рабочие» (www.workers.kzgroup.ru), он включает архивные документы и фотографии, интервью нынешних сотрудников, прогнозы экспертов о рабочих профессиях в ближайшем будущем.

ГСК «Красный треугольник»

Компания — наследница Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры (ТРАРМ), которое было основано в 1860-м коммерсантом Фердинандом Краузкопфом. ТРАРМ выпускал галоши и резиновые подушки, непромокаемую одежду, разного рода изделия для тяжелой промышленности, получал золотые медали на международных выставках и стал поставщиком императорского двора. Кстати, товарному знаку в виде треугольника в этом году исполняется ровно 135 лет (красным он стал в 1922-м).

В зависимости от эпохи менялись ассортимент и технологии. Например, в Первую мировую товарищество плотно занялось резиной для машин и авиации. А для обеспечения потребностей молодого советского государства был внедрен, впервые в истории резиновой промышленности, опыт коллективной сборки изделий и чуть позже конвейерного производства.

Чтобы не зависеть от импортной сырьевой базы, 95 лет назад в Ленинграде изобрели синтетический каучук. В 1932-м «Красный треугольник» первым в мире запустил промышленное производство из нового материала. Для этого потребовалось полностью модернизировать завод. Новые технологии всегда давали мощнейший толчок, например, когда в 1949-м появился цех литья резины под давлением, производительность выросла сразу на 70%.

В перестройку «Красный треугольник» распался на ряд отдельных компаний, одна из них — ГСК «Красный треугольник». Она специализируется на выпуске резиновой конвейерной ленты, в прошлом году произвела более 920 тыс. кв. м, в этом — целится уже в 1 млн. кв. м. Традиции лидерства здесь поддерживают: компания — ответственный экспортер, поставщик из топ-1000 электронной торговой площадки b2b-Center, первой в России начала выпускать прирельсовый брус для укладки и ремонта трамвайных путей по технологии «Бесшумный трамвай».

«Русские самоцветы» (1721 год основания), Ленинградский металлический и Невский заводы (1857 год) или производитель профессиональной косметики для волос Estel (2002 год) — не так важно, когда в Петербурге появляется очередное сильное предприятие. Главное, что каждое неминуемо начинает формировать особую среду — со своими школами и стипендиями, конкурсами и фестивалями, заводскими музеями, архитектурой и просветительскими проектами.

Светлана Хаматова