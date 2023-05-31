Город отмечает меценатов

С 2020 года Законодательное собрание присваивает звание «Почетный меценат Санкт-Петербурга» за выдающиеся заслуги в меценатской деятельности перед городом и его жителями.

Звание — награда нематериальная: из того, что можно пощупать,— лишь значок (вернее, нагрудный знак, который полагается носить на правой стороне) и диплом. Ежегодно уполномоченная постоянная комиссия ЗакСа определяет достойного из подавших заявки физических и юридических лиц. Обязательные требования к кандидатам — «безвозмездное осуществление деятельности, направленной на сохранение культурных ценностей и развитие деятельности в сфере культуры и образования в области культуры и искусства, на сумму не менее 10 млн рублей».

В 2021 году звание «Почетный меценат Санкт-Петербурга» первым получил бывший владелец ГК «Эталон» Вячеслав Заренков, создатель фонда «Созидающий мир» (поддержка художников, писателей, артистов) и арт-пространства Zarenkov Gallery, где сочетаются традиционное искусство, живое общение и виртуальная реальность. Но больше он известен реставрацией культурных памятников и строительством православных храмов — в Белоруссии, Сербии, Болгарии и на Кипре. В Петербурге на средства Заренкова был воссоздан по старинным чертежам храм Рождества Христова на Песках на 6-й Советской улице, построены храм Святой Блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской улице и храм Спаса на Каменке (храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня) на Нижне-Каменской улице.

В 2022 году «Почетным меценатом Санкт-Петербурга» назвали благотворительный фонд Грачьи Погосяна, который установил, восстановил и отреставрировал свыше 250 объектов культурного, духовного и исторического значения (более ста из них связаны с историей ленинградской земли и подвигом ленинградцев). В их числе — мемориал на площади Мужества и надгробный памятник Федору Достоевскому в Александро-Невской лавре. Фонд помогает ветеранам и жителям блокадного Ленинграда, создает документальные фильмы и издает книги, в рамках проекта «Герои нашей школы», который реализуется с 2020 года, устанавливает в школах мемориальные доски в честь выдающихся учеников и учителей.

Третьим (и на данный момент последним, объявленным в апреле 2023 года) носителем почетного звания стал холдинг Setl Group, который ежегодно перечисляет на благотворительные цели несколько десятков миллионов рублей. Setl Group участвует в строительстве и восстановлении храмов, проводит ремонт в школах, детсадах и больницах; участвует в сохранении и благоустройстве памятных мест и монументов, связанных с Великой Отечественной войной. Так, в начале нынешнего года была издана детская книга «Блокадный Трезорка» о четвероногом друге, который спас от голода четыре семьи. Также холдинг оказывает помощь благотворительным фондам и проектам, которые поддерживают детей-сирот с тяжелой инвалидностью и детей, больных онкологией. Кроме того, сотрудники Setl Group ежегодно участвуют в акции «День донора», собирают средства для фонда «Старость в радость» (на оплату работы сиделок, санитарок и психологов), собирают корм и лекарства для животных из петербургских приютов.

Вероника Зубанова