Как известно, первым назвал Петербург «культурной столицей» Борис Ельцин в 1997 году, когда передавал пятую «кнопку» городского телевидения московскому каналу «Культура». Много воды утекло с тех пор, а выражение приросло к городу и вызывает позитивные ассоциации чаще, чем скепсис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По официальным данным, в Петербурге 8464 памятника, являющихся объектами культурного наследия, почти половина из них — объекты культурного наследия федерального значения. Работает более 200 музеев (кстати, в Москве их в два раза больше), 180 театров, 1100 библиотек. Что касается различных событий, выставок, фестивалей, концертов, то в этом году их немало: Петербург празднует свое 320-летие. И в нынешнем же году исполняется 350 лет со дня рождения Петра I. Эрмитаж отмечает это событие грандиозной выставкой гардероба Петра в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня». Экспозиция эта ошеломляет высочайшим уровнем работы реставраторов, поистине царским художественным вкусом, который, оказывается, отличал Петра от многих российских монархов, мастерством портных, качеством старинных тканей. Эта выставка исчерпывающе отвечает на вопрос, что такое петербургский стиль.

Городским трендом стало открытие новых общественных пространств, которые дают новую жизнь отреставрированным зданиям в исторических кварталах. Теперь, кроме Новой Голландии, ставшей примером «культурной урбанизации», есть Seno около Сенной площади — его только осваивают молодые резиденты: кафе, рестораны, бутики, галереи…

Бурно развивается сфера гастрономической городской культуры. Открываются новые ресторанные проекты с харизматичными шефами и авторским подходом к традиционным рецептам. И даже национальная ресторанная премия Wheretoeat родилась в Петербурге, где и отмечала весной свое десятилетие.

А вообще, как говорят исследователи, современная культура переживает кризис. Так они говорят со времен Аристотеля. Но процесс идет. А «гранитный город славы и беды», действительно, трудно променять на любой другой.

Елена Федотова, редактор Guide «Культурная столица»