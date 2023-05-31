Бизнес меняет городскую среду

Один из самых заметных вкладов в обновление города вносят девелоперы: строя современные кварталы, они увеличивают число точек притяжения, создают новые общественные пространства, в том числе — за счет восстановления почти утраченных исторических зданий и памятников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В торгово-развлекательном комплексе «Варшавский экспресс» обыгрывается железнодорожная тема Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Дача Гаусвальда на Каменном острове (где снимали «Приключения Шерлока Холма и доктора Ватсона») спасена от разрушения одной из структур Олега Дерипаски Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков В проекте реконструкции памятника культурного наследия «Левашовский хлебозавод» учтена историческая специфика архитектуры Фото: RBI Памятник «Петр I, спасающий утопающих близ Лахты» (создан по мотивам утраченного памятника работы Леопольда Бернштама 1909 года) открыт в 2022 году. Проект реализован при поддержке ПАО «Газпром» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 4 В торгово-развлекательном комплексе «Варшавский экспресс» обыгрывается железнодорожная тема Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Дача Гаусвальда на Каменном острове (где снимали «Приключения Шерлока Холма и доктора Ватсона») спасена от разрушения одной из структур Олега Дерипаски Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков В проекте реконструкции памятника культурного наследия «Левашовский хлебозавод» учтена историческая специфика архитектуры Фото: RBI Памятник «Петр I, спасающий утопающих близ Лахты» (создан по мотивам утраченного памятника работы Леопольда Бернштама 1909 года) открыт в 2022 году. Проект реализован при поддержке ПАО «Газпром» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Только за 2022 год, по данным Retrogradu.net, количество общественных пространств в Петербурге выросло на 53% (до 81), причем почти половина из них (45%) была создана на средства бизнеса. Хотя в 2021 году доля бизнеса была больше — 60%.

Знаковым открытием 2022 года стал крупнейший в Петербурге фуд-молл «Vokzal 1853» в здании Варшавского вокзала от холдинговой компании «Адамант» и ресторатора Алексея Васильчука (Restart Vasilchuk Brothers): 90 ресторанных концепций, магазин одежды российских дизайнеров, большая киноконцертная площадка. К слову, пространства, где гастрономическая составляющая является основной функцией, становятся трендом: в последние годы под фуд-холлы были также переформатированы Московский и Василеостровский рынки, а на Петроградской стороне открылся Balagan.

Необычным арт-центром в 2020–2021 годах удивили петербуржцев выходцы из IT-бизнеса (ГК ITglobal.com) Ольга Звагольская и Дмитрий Гачко: «Третье место» объединило цифровые проекты и художественную галерею в пространстве здания-памятника — бывшего «обер-прокурорского особняка» на углу Литейного и Невского проспектов. Здесь работают лекторий и кинозал с подборкой авторского кино, во внутреннем дворе проводятся вечеринки с видеоартом на большом экране и выставки современных художников. На базе культурного пространства создан NFT-проект «Возвращение шедевров»: блокчейн-платформа с моделью совместного владения позволяет собрать средства на выкуп проданных в начале XX века за рубеж предметов искусства.

Завод с лекторием

Главной реконцепцией 2023 года обещает стать культурно-деловое пространство на территории памятника эпохи конструктивизма — Левашовского хлебозавода (1933) на Барочной улице от группы RBI. Здесь будет городской сквер, пешеходная площадь, многофункциональный зал-лекторий в бывшей котельной, выставочная площадка с постоянной экспозицией истории хлебозавода, «Дом культуры Льва Лурье» и «Блокадный мемориал».

У RBI богатый опыт реставрации памятников архитектуры, доставшихся «в нагрузку»: двор жилых комплексов «Четыре горизонта» и «Дома на излучине Невы» на Пискаревском проспекте украшает здание водонапорной башни Охтинской бумагопрядильной мануфактуры, во дворе жилого дома Time на Заозерной улице под паркинг приспособили газгольдер, построенный в 1881 году для нужд Общества освещения газом Санкт-Петербурга.

Культурно-деловое пространство на Левашовском хлебозаводе обещают открыть в начале лета, а стратегическим партнером RBI в этом проекте стала петербургская Школа Masters, которая проводит курсы по искусству для детей и взрослых, ведет выставочную деятельность, издает книги. Флагманский книжный магазин школы расположен рядом с хлебозаводом — в ЖК Futurist от RBI.

«Бережная реконструкция исторического здания заняла несколько лет и потребовала гораздо более значительного бюджета, чем предполагалось изначально,— рассказывает президент RBI Эдуард Тиктинский.— Мы заменили купол кровли, очистили кирпичную кладку в помещении бывшей котельной, отреставрировали плитку на полу и исторические перила на лестнице... И в ходе работы мы осознали, что это культурно-деловое пространство может стать идеальным домом... для нас самих!»

Новая жизнь

Ресторатор Сергей Гутцайт восстанавливает архитектурные памятники в Пушкине и Павловске: крепость Бип, Музыкальный павильон и дачу Александра Брюллова (постройки Винченцо Бренны), Певческую башню. А бывший дом коменданта Павловска барона Ротаста сделал своим домом. Его примеру последовали частные инвесторы Дмитрий Елизаров, отреставрировавший деревянный «Дом М. В. Савинской (дача семьи Пуниных)» в Павловске, и Александр Кормилицын, восстановивший дачу Шапошниковой (выявленный объект культурного наследия) в поселке Парголово — оба «приспособили» эти дома под собственное жилье. А специалист по восстановлению исторических зданий ГК «Реновация» Ян Бобрышев продает квартиры в отремонтированных и модернизированных домах, выкупая заброшенные и аварийные, как правило, не являющиеся памятниками. На его счету за семь лет — около двух десятков зданий в центре, получивших новую жизнь. Хотя эксперты утверждают: вписать в историческое здание жилую функцию гораздо сложнее, чем общественную.

Инвестиции в историю

Холдинг Setl Group также восстанавливает объекты культурного наследия, вписывая их в собственные проекты. Так, особняк знаменитого промышленника Феликса Шопена на 25-й линии Васильевского острова воссоздан в рамках строительства жилого квартала «Палацио». Особняк входит в комплекс зданий чугунолитейного и бронзового завода Феликса Шопена, построенного в 1856–1859 годах (с 1921 года — завод «Красный гвоздильщик»), сейчас идут работы по реставрации и приспособлению под современное использование Канатного цеха с водонапорной башней. Интересно, что некоторые материалы, примененные в оригинальном кирпичном фасаде завода, использовали и при строительстве жилых корпусов квартала «Палацио». Также Setl Group приспособит под современное использование историческое здание «Прокатной и сталелитейной мастерской Невского железоделательного, механического и корабельного завода» на проспекте Обуховской Обороны.

Дача Гаусвальда на Каменном острове (где снимали «Приключения Шерлока Холма и доктора Ватсона»), спасенная одной из структур Олега Дерипаски (500 млн рублей), исторический комплекс «Никольские ряды» (3,3 млрд рублей), лофт-квартал с водонапорной башней и крытым променадом на месте бывшей фабрики «Скороход» у станции метро «Московские ворота» (5 млрд рублей), который реализует «Охта Групп»,— реставрация и реконструкция исторических зданий и памятников культурного наследия требует немалых средств. Те, кто берется за их приспособление под коммерческое использование, рассчитывают на прибыль. Но восстановление требует ощутимых вложений, и далеко не каждый инвестор может себе это позволить.

Еще один тренд последних лет — создание силами девелоперов локальных общественных пространств вокруг своих жилых комплексов (а не только детских площадок во дворах, хотя это тоже вклад в обновление города). Так, GloraX Development в «Первом квартале» Ligovsky City, который реализуется в рамках редевелопмента исторического центра Петербурга, создает сквер, группа «Аквилон» в ЖК «Аквилон Залив» — «Зеленую набережную» и два «Цветочных острова». А в ЖК «FoRest Аквилон» — экопарк (17 тыс. кв. м) с образовательной функцией: арт-объекты с информационными табличками будут знакомить жителей с пернатыми соседями.

Инвестиционно-строительный холдинг AAG обустроил пешеходную набережную-променад вдоль реки Охты в Красногвардейском районе, в ближайших планах — создание креативного пространства (выставки, коворкинги и арт-мастерские для локальных брендов) в проекте реконструкции под лофт-апартаменты помещений фабрики «Красное Знамя».

Обустроить все

Масштабную программу по комплексному благоустройству Санкт-Петербурга еще до переезда в Северную столицу (более 15 лет назад) запустил «Газпром»: художественная подсветка архитектурных ансамблей, гранитное мощение тротуаров, установка малых архитектурных форм. В рамках программы в 2019 году Невский проспект стал первой петербургской улицей, полностью переведенной на светодиодное освещение, и эффект от этого не только эстетический, но и экономический (экономия более 2 млн рублей ежегодно). Штаб-квартира компании в Лахте превращается в ядро нового общественного и делового центра города, башню окружает благоустроенное общественно-рекреационное пространство, также она стимулирует развитие транспортно-логистической сферы: РЖД построит платформу «Новая Лахта», которая в перспективе станет частью многофункционального транспортного узла с остановками наземного транспорта и станцией метро. При этом подземный пешеходный переход, соединяющий железнодорожную станцию с «Лахта-центром», планируется до конца года построить на городские деньги.

На памятники и фестивали

Вклад бизнеса в развитие городской среды не ограничивается чисто архитектурно-строительными проектами. Тот же «Газпром» выделяет средства на поддержку искусства и спорта, здравоохранение и науку. В 2020 году отреставрирован конный памятник Петру I в парке Александрия ГМЗ «Петергоф», снят VR-фильм «Китайский дворец. Наследие императрицы», в 2021 году был создан иммерсивный уличный спектакль «Somnum. Ментальное кино о Петербурге», в 2021–2022 годах совместно с Музеем Фаберже и некоммерческой организацией «Культурно-исторический фонд "Связь времен"» прошла выставка «Атомная Леда и другие образы Гала в живописи и графике Сальвадора Дали». В 2022-м реализовано более десятка проектов к 350-летию Петра I, в том числе исторический фестиваль «Окно в Европу» на набережной Лейтенанта Шмидта (совместно с Санкт-Петербургским яхт-клубом), открытие «Галереи Петра Великого» в Эрмитаже, семейный праздник «Петровская ярмарка» и культурно-исследовательская программа «От города к миру. Великое посольство — проектирование будущего» (при участии фонда «Эрмитаж XXI век» и фонда культурных инициатив Sparta) в музейном пространстве Петропавловской крепости в рамках многофункционального социального проекта «Друзья Петербурга».

Банкиры и искусство

Банк ВТБ более 20 лет является членом международного общества «Друзья Русского музея» и за это время поддержал множество ключевых проектов музея: выставки Николая Рериха, Василия Верещагина, Кузьмы Петрова-Водкина, Константина Сомова, Ильи Репина, Игоря Грабаря, а также масштабные проекты «Экспрессионизм в русском искусстве», «Художники и коллекционеры. К 125-летнему юбилею Русского музея. Дары. Избранное 1895–2019 годы».

«Сбер» тоже любит выставки («Итальянский футуризм» в Русском музее, «Мадонна делла Лоджиа» в Государственном Эрмитаже, где вместе с оригинальным полотном была выставлена тактильная копия картины и создан специальный аудиогид для слабовидящих), но также поддерживает театр, кинематограф, музыку и цирковое искусство. А ББР-банк много лет подряд поддерживает турниры по разным видам спорта, в сезоне 2022/2023 выступает генеральным спонсором Санкт-Петербургской сквош-серии.

Банк «Санкт-Петербург» поддерживает учреждения здравоохранения и социальной сферы, социальные и культурные инициативы (в частности, «Ночь музеев» и Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем»), финансировал покупку уборочной техники (3 млрд рублей) и автобусов для «Пассажиравтотранса» (1,6 млрд).

Благотворители

Бизнес вносит вклад в экологическое развитие, внедряя «зеленые» технологии в повседневную работу и реализуя различные благотворительные и социальные проекты в области охраны окружающей среды (между прочим, недавно появившаяся аллея молодых сиреней у Гостиного двора — тоже подарок городу от петербургских предпринимателей). А крепко вставшие на ноги выпускники вузов поддерживают свои альма-матер. Так, в списке благотворителей клуба «1724» (Ассоциация выпускников СПбГУ) — новый директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова, CEO лабораторной службы Helix Юрий Андрейчук, член совета директоров «Максидома» Мария Евневич, управляющий партнер Ginza Sky и Ginza Prime Ольга Пекаревская, председатель совета директоров телеканала «78» Сергей Руднов, соучредитель SPb Software Виктор Шабуров и другие.

Генеральный директор и председатель правления «Сибура» Михаил Карисалов передает музеям Петербурга и Москвы предметы из семейной коллекции и купленные в антикварных магазинах и на аукционах. В частности, в 2021 году благодаря ему коллекция ГМЗ «Петергоф» пополнилась десертными тарелками из Собственного сервиза дворца «Коттедж» и предметами из Этрусского сервиза из Царицына павильона.

Есть дарители и у Эрмитажа, в прошлом году меценаты презентовали музею редкие книги: трехтомник 1798 года о Екатерине Великой и «Сундуки и изображения сундуков итальянского раннего Ренессанса» Пауля Шубринга.

Уже упоминавшийся холдинг RBI поддерживает Dovlatov Day на улице Рубинштейна, «Чтения со смыслом», арт-проект «БГ-Явления», «Метаморфозы» в БДТ, Фестиваль науки в СПбГУ — и даже в девелопмент привносит нестандартные арт-коллаборации (стоит вспомнить апарт-отели Artstudio). Из новых — фестиваль «Книжный маяк Петербурга», в 2022 году впервые прошедший при поддержке девелоперской компании.

А в лофт-проекте «Этажи» недавно состоялась выставка художника из Владимирской области Алексея Костерева, организованная фондом «Доброделы» при содействии мецената и бизнесмена, члена Санкт-Петербургского союза предпринимателей Владимира Тихомирова. Ее могли бесплатно посетить все жители города, в том числе дети из центров помощи семьям в сложных жизненных ситуациях (для них организовали экскурсии и мастер-классы по рисованию).

МТС и анимационный сериал «Смешарики» недавно запустили бесплатные образовательные мастер-классы по криптоискусству для детей 6–10 лет на сайте онлайн-проекта «Поколение М». И конкурс, победители которого приедут в Петербург на студию компьютерной анимации, где создаются «Смешарики».

Моральная поддержка

Вкладывая деньги в проекты развития родного города, бизнесмены (как они утверждают) не рассчитывают на какие-либо награды и преференции от власти. Однако бывает, что получают их.

Смольный регулярно награждает «За заботу о красоте города», вручая одноименный знак жителям и предприятиям Петербурга, внесшим наибольший вклад в благоустройство города: его оценивают по нескольким параметрам, в частности, по количеству посаженных деревьев. В последние годы имена награжденных не разглашаются, а вот в 2019-м были отмечены управляющая компания ООО «Охта» (94 дерева), завод «Хендэ» (60 деревьев и 250 кустарников), завод «Степан Разин» (55 деревьев), АО «Морской порт Санкт-Петербург» (50). Также отметили предприятие «Волна», которое привело в надлежащий вид стелу памяти военным летчикам в парке «Сосновка», очистило от загрязнений и граффити скульптуру «Гребец» в сквере на берегу Среднего Суздальского озера, починило поврежденную ограду дома Ланских и привело в порядок памятный знак «Аллеи дружбы» в саду «Троицкий» в Колпино.

Вероника Зубанова