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В Нагайбакском районе наградили победителей Парижского полумарафона

В селе Париж Нагайбакского района Челябинской области сегодня проходит VII Парижский полумарафон. Первыми состязались участники забега на 21,1 км. Среди мужчин первое место занял Александр Антонов из Екатеринбурга, второе место – Иван Кузнецов из Первоуральска, третьим стал Никита Павлов из Магнитогорска. У женщин в золото завоевала Александра Морозова (Екатеринбург), серебро – Елена Седова (Новосибирск), бронзу – Анна Минуллина (Магнитогорск), сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Ранее в минспорта Челябинской области сообщали, что в Парижском полумарафоне планирует принять участие более 2 тыс. человек – любители бега и профессиональные спортсмены. Бегунам доступны различные дистанции, в том числе «Парижская миля» - в этом забеге принял участие и губернатор Алексей Текслер.

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