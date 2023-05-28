В промзоне Колпино загорелись бытовки на площади 300 кв. метров

Днем 28 мая крупный пожар произошел в Колпинском районе Петербурга. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, информация о возгорании по адресу: г. Колпино, Финляндская улица, д. 38 поступила на пульт дежурного в 12:35.

На месте происшествия горели бытовки на площади 300 кв. метров. Огонь тушили два десятка спасателей и 4 единицы техники.

В 13:47 пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали, отметили в МЧС.

По данным телеканала 78.ru, возгорание, предположительно, произошло в районе производственного цеха «МЛМ Невский Лифт».

Известно, что пожаром на Финляндской улице в Колпино уже заинтересовалась прокуратура. Устанавливаются его обстоятельства и причины.

«Ъ-СПб» писал, что утром в воскресенье еще один крупный пожар произошел в Гатчинском районе Ленобласти, где загорелась газовая станция Фрезерная.

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