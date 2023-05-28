Авиакомпания Airzena — Georgian Airways недовольна заполняемостью рейса Москва—Тбилиси

Владелец и глава флагмана грузинской авиации Airzena — Georgian Airways Тамаз Гаиашвили, говоря о предварительных итогах возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, заявил в интервью грузинским журналистам, что самолеты компании заполняются только наполовину. «Пока мы выполнили лишь несколько рейсов. Заполняемость 40–50%. Может быть, нужно время для наращивания заполняемости»,— рассуждал господин Гаиашвили, говоря в первую очередь о рейсе Москва—Тбилиси.

На днях в другом интервью на ту же тему телекомпании RTVI господин Гаиашвили, считавшийся все эти годы главным лоббистом восстановления прямых авиарейсов между двумя странами, признался, что частично рассчитывает на транзитных пассажиров из РФ в государства ЕС: Airzena выполняет ряд прямых рейсов в несколько городов Европы.

Это заявление вызвало в Тбилиси скандал: оппозиция сразу обвинила Тамаза Гаиашвили, а вместе с ним и правящую партию «Грузинская мечта» (ГМ) в нарушении антироссийских санкций ЕС. У офиса авиакомпании прошла акция протеста молодежной организации партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), а председатель ЕНД Леван Хабеишвили пригрозил, что Европейский союз «внесет Гаиашвили и его авиакомпанию в 11-й санкционный пакет», после чего «они будут летать в Сыктывкар и Красноярск вместо Парижа и Вены».

Президент РФ Владимир Путин своим указом с 15 мая отменил визовый режим для граждан Грузии и разрешил прямые рейсы, приостановленные с 2019 года. Оппозиционные власти Грузии сочли эти указы «наградой грузинским властям за пророссийскую политику».

Георгий Двали, Тбилиси