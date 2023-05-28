Мэрия Краснодара через суд расторгла договор аренды земли с производителем картона

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) постановил расторгнуть договор об аренде земли между администрацией Краснодара и ООО «Хэлп». Судебный акт опубликован в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Спорный участок площадью около 2,5 га расположен в пригороде Краснодара – поселке Березовом. Разрешенное использование – строительство автотранспортного предприятия.

Исковые требования были мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору аренды земельного участка. Как указано в материлах дела, весной 2022 года власти осмотрели участок и обнаружили, что на нем расположены охранные пункты, бытовки, навес, туалет, складированы металлоконструкции, строительные материалы, имеются навалы инертных материалов и грунта. При этом разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на спорном земельном участке не выдавалось.

«Согласно законодательству, основанием прекращения аренды земельного участка в принудительном порядке является его ненадлежащее использование, а именно грубое нарушение правил рационального использования земли, не в соответствии с его целевым назначением, что приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения, их порче, состоянию не пригодному для использования по целевому назначению», – говорится в решении АСКК.

Судебное решение также является основанием для погашения в ЕГРН права аренды на спорный земельный участок.

Согласно данным из системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Хэлп» зарегистрировано в Краснодаре в 1994 году. Основной вид деятельности - производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. Руководит обществом Сергей Ерышев. Он же в равной доле с Валерием Щёкиным владеет ООО «Хэлп». Чистый убыток компании по итогам 2022 года составил 1 млн руб.

Наталья Решетняк

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