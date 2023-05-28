Пермская транспортная прокуратура проводит проверку по факту навала судна на шлюз

Вчера, 27 мая судно «Николай Чувашев» с двумя баржами допустило навал на шлюз в Пермском крае. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале, судно получило повреждение, но пострадавших нет.

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Сейчас Пермская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. «На место происшествия выезжал ответственный уполномоченный прокурор Пермской транспортной прокуратуры. Причины произошедшего устанавливаются», - прокомментировали ситуацию в надзорном ведомстве.