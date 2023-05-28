Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло ночью на трассе в Крыму

Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием семи легковых автомобилей. Информация с подробностями аварии появилась в Telegram-канале МВД по республике.

ДТП произошло в 22:30 27 мая возле села Пионерское (автодорога Симферополь — Алушта — Ялта).

По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus, двигаясь в сторону Симферополя, допустил столкновение с автомобилем Opel, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями Skoda и Hyundai.

О состоянии пострадавших в данный момент ничего неизвестно. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Этой же ночью на Кубани погиб водитель горного мотоцикла, столкнувшись с легковым автомобилем. Пассажирка двухколесного транспорта с множественными переломами доставлена в реанимацию.

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