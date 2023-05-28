В Перми завершилась реконструкция Площади трех столетий между зданием бывшего Речного вокзала и железнодорожным вокзалом Пермь I. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: telegram-канал губернатора Пермского края Фото: Фото: telegram-канал губернатора Пермского края

«Для транспорта здесь сделали разворотное кольцо, для гуляющих – променад, скамейки и озеленение. Уже начали устанавливать памятную стелу от «Мотовилихнских заводов»: готово основание и смонтированы два артиллерийских ствола гаубицы «Мста-Б», осталось добавить еще несколько элементов», - пишет глава региона.

Реконструкция площади началась осенью прошлого года. Отметим, что ранее Площадь трех столетий называлась Площадью Европы. Она была переименована в марте этого года по решению городского совета по топонимике.