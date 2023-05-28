Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Перми завершилась реконструкция Площади трех столетий

В Перми завершилась реконструкция Площади трех столетий между зданием бывшего Речного вокзала и железнодорожным вокзалом Пермь I. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Фото: Фото: telegram-канал губернатора Пермского края

Фото: Фото: telegram-канал губернатора Пермского края

«Для транспорта здесь сделали разворотное кольцо, для гуляющих – променад, скамейки и озеленение. Уже начали устанавливать памятную стелу от «Мотовилихнских заводов»: готово основание и смонтированы два артиллерийских ствола гаубицы «Мста-Б», осталось добавить еще несколько элементов», - пишет глава региона.

Реконструкция площади началась осенью прошлого года. Отметим, что ранее Площадь трех столетий называлась Площадью Европы. Она была переименована в марте этого года по решению городского совета по топонимике.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...