Дебиторскую задолженность краснодарской дрогери-сети «Санги Стиль» продают за 7,1 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Фирма "Санги Стиль"» (управляло крупной федеральной сетью магазинов парфюмерии, косметики и бытовой химии) Николай Руденко выставил на торги дебиторскую задолженность компании начальной стоимостью 7,1 млн руб. Сведения об этом содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KUBNEWS.RU Фото: KUBNEWS.RU

В перечне дебиторов фирмы «Санги Стиль» — учредитель компании Дмитрий Щербаков с задолженностью в 125,2 млн руб. и Мария Червенкова с долгом в 200,4 млн руб. Торги назначены на 10 июля.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фирма "Санги Стиль"» зарегистрировано в Краснодаре в 1995 году. Компания учреждена Дмитрием Щербаковым. Основной вид деятельности — розничная торговля косметическими товарами и бытовой химией. В 2015 году выручка компании составила более 11 млрд руб., в последующие два года выручка сократилась до 8–9 млрд руб. Чистая прибыль составляла 100–120 млн руб. В 2018 году при выручке в 6 млрд руб. общество получило чистый убыток в размере 189 млн руб.

В 2021 году ООО «Фирма "Санги Стиль"» признали банкротом по иску Сбербанка. Задолженность общества перед кредиторами составила 3,5 млрд руб.

Банкротом также признали дочернюю компанию ООО «Фирма "Санги Стиль"» — ООО «Русский стиль-97». В 2016 году должник заключил со Сбербанком договор об открытии кредитной линии на 433 млн руб. для пополнения оборотных средств сроком до ноября 2018 года. Но выплатить кредит не смог. Бенефициара компании Дмитрия Щербакова привлекли к субсидиарной ответственности.

Подробнее — в материале «Бенефициар остался в долгу».

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