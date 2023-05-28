Более 100 автомобилей стоят в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани

За три дня, с 25 по 28 мая, автомобильная очередь на Керченскую переправу со стороны Кубани сократилась со 170 до 111 машин. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«За прошедшие сутки паромы "Мария" и "Керченский-2" перевезли в Крым 66 автомобилей и 96 пассажиров»,— говорится в сообщении.

Автомобили ожидают переправы на накопительной парковке в поселке Ильич, где дежурят волонтеры, оборудованы столовая и пункт обогрева.

С 9 октября (дата возобновления работы Керченской паромной переправы после теракта на Крымском мосту) через пролив в обе стороны перевезли почти 158,4 тыс. пассажиров, 127,6 тыс. единиц автотранспорта и свыше 16 тыс. железнодорожных вагона.

В настоящий момент движение грузового транспорта через Крымский мост ограничено. Водителям предложено использовать альтернативные маршруты. Проехать по территории Краснодарского края и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы, перевозящие продукты питания и товары первой необходимости.

Наталья Решетняк

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