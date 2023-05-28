Родственники погибших в ходе СВО жителей Тувы получили ордена Мужества

В Республике Тыва вручили ордена Мужества родственникам жителей региона, погибших в ходе специальной военной операции. Церемония прошла в верховном хурале республики.

В перечне награжденных посмертно 10 человек. По данным пресс-службы тувинского парламента, это младший лейтенант Ангыр Канчыыр, сержанты Эртине Доржу и Омак Сирин-оол, младший сержант Ай-Хаан Дамчай, ефрейтор Константин Мамышев, рядовые Айдыс Ондар, Бадый Ондар, Сайын Куулар и Кежиктиг Хертек. Ефрейтор Сайдаш Пар-оол помимо ордена Мужества награжден также медалями «За отвагу» и «За боевые отличия».

Обстоятельства их гибели в сообщении верховного хурала не указываются.

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Валерий Лавский