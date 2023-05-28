«От введения Единого налогового счета пострадали не только налогоплательщики, но и муниципалитеты»

Госдума приняла закон о приоритетном зачислении НДФЛ в бюджеты по механизму Единого налогового счета (ЕНС). Руководитель бухгалтерской фирмы «Кубань Партнер», член налогового комитета Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Вера Сиренко поясняет, что таким образом власти хотят смягчить проблемы, которые возникли у налогоплательщиков и муниципальных органов власти по всей России в результате введения ЕНС, и считает, что лучше бы Единый налоговый счет отменить.



Вера Сиренко

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«Государственная дума РФ утвердила изменения в Налоговый кодекс РФ, которые определяют новый порядок для списания НДФЛ с Единого налогового счета налогоплательщиков в бюджеты субъектов и муниципалитетов. Для налогоплательщиков в части уплаты НДФЛ ничего не меняется. Как и ранее, начиная с 1 января 2023 года, все работодатели ежемесячно до 25-го числа подают уведомление об удержанном НДФЛ за период с 23-го числа прошлого месяца по 22 число текущего, а до 28 числа эту сумму налога уплачивают на свой Единый налоговый счет. Однако сейчас все денежные средства с ЕНС списываются на разные налоги и взносы по следующей очередности: сначала погашается просроченная задолженность, далее текущая задолженность, а уже далее пени и штрафы. То есть уплата НДФЛ производится в обычной очередности со всеми остальными налогами и взносами. При этом если имеющихся денег на ЕНС не хватает, то на уплату всех налогов имеющиеся деньги списываются пропорционально задолженности.

Утвержденный законопроект меняет именно очередность списания денег с ЕНС в счет уплаты налогов, ставя на первое место НДФЛ. Теперь в первую очередь с ЕНС будет погашаться просроченная задолженность по НДФЛ, потом текущая задолженность по НДФЛ, а далее уже задолженности по остальным налогам. То есть, если денег у налогоплательщика на его ЕНС не хватает, то в первую очередь с его ЕНС будет списан НДФЛ, а остальные налоги и страховые взносы будут оплачены тогда, когда на ЕНС хватит денег для их уплаты после уплаты НДФЛ. А если наоборот, у налогоплательщика имеется положительное сальдо на ЕНС, то при получении уведомления об исчисленном НДФЛ, деньги с ЕНС будут списаны сразу, чтобы они быстрее попали в бюджет региона.

Сделано это было прежде всего для того, чтобы экономически обезопасить региональные бюджеты и бюджеты муниципалитетов. Ведь для региональных бюджетов и бюджетов муниципалитетов НДФЛ — это основная база доходов. Так, для бюджета Краснодарского края НДФЛ, уплаченный налогоплательщиками составляет, порядка 40% от доходов бюджета всего региона. А с введением нового порядка уплаты в виде единого налогового платежа, создалось много проблем, как у налогоплательщиков, так и у муниципальных органов власти по всей России, в том числе Краснодарского края. Связано это и с неразберихой по ЕНС у налогоплательщиков, и с отсутствием планируемых поступлений в бюджеты муниципалитетов.

В связи с этим у многих налогоплательщиков были надежды, что ЕНС отменят. До 15 апреля ФНС должна была решить проблемы с ЕНС, однако это сделать не удалось. Механизм ЕНС действительно очень сложный, именно поэтому Совет Федерации предлагал его заморозить до 2025 года. Непонятно, кому стало лучше от внедрения такого механизма уплаты налогов, ведь пострадали не только налогоплательщики, но и муниципалитеты нашего региона.

Вторым вариантом смягчить трудности с поступлением налогов в регионы и муниципалитеты стали предложения совсем вывести НДФЛ из единого налогового платежа и продолжать платить НДФЛ по-старому.

Третьим утвержденным вариантом, собственно, и стало внесение изменений в порядок распределения налогов с ЕНС, где НДФЛ поставили в первую очередь. Изменения в Налоговый кодекс РФ вступят в силу в ближайшее время. Как это сработает на практике и будут ли своевременно пополняться бюджеты муниципалитетов Краснодарского края, покажет время».

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