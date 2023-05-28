Открытие финала всероссийской Студвесны в Перми посмотрели два миллиона зрителей

Трансляцию торжественного открытия национального финала фестиваля «Российская студенческая весна» в Перми посмотрели около 2 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Открытие состоялось 26 мая на городской эспланаде у «Театра-Театра». Ее зрителями стали 3,5 тыс. участников делегаций из более 80 регионов России. Вели флагманское мероприятия к 300-летию Перми российский шоумен Дмитрий Хрусталев и студентка 6-го курса Пермского государственного медицинского университета Евгения Демина.

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«Открытие Студвесны проходило в формате сайт-специфик. Оно началось с лазерного шоу и музыкальных спецэффектов. В течение всей церемонии на главной концертной площадке городка были представлены направления фестиваля и их ключевые номинации. При этом основным мотивом программы стала связь поколений», - сообщается на сайте правительства Прикамья.

Финал фестиваля продлится до 1 июня. В течение четырех конкурсных дней участники финала фестиваля представят в Перми более 1,5 тыс. творческих номеров по направлениям «Региональная программа», «Танцевальное», «Вокальное», «Инструментальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Видео», «Медиа», «Арт», «Мода». Победители I, II и III степени в 54 номинациях и 28 подноминациях по десяти конкурсным направлениям будут определены 31 мая. В каждом творческом направлении, помимо лауреатов, также буду определены по одному обладателю Гран-при – высшей награде фестиваля.