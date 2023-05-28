В Новороссийске введен четвертый класс пожарной опасности

В Новороссийске 28–29 мая установлен четвертый класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по краю, напомнив о необходимости соблюдения соответствующих мер безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 35.mchs.gov.ru Фото: 35.mchs.gov.ru

Как рассказали в ведомстве, находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня, разводить костры без оборудования минерализованной полосы.

«Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом в пожарную охрану либо в лесничество или администрацию сельского поселения»,— говорится в сообщении.

Жителям города советуют в эти дни избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону единой службы спасения «112» или в пожарную охрану «101».

Наталья Решетняк

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