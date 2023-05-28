Рекламную кампанию по привлечению туристов в Пермский край оценили в 900 тыс. рублей

ГБУ «Центр развития туризма» объявило электронный аукцион на услуги по размещению рекламы в интернете. Как указано на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная (максимальная) цена контакта составляет 900 тыс. руб. Прием заявок продолжается до 30 мая, подведение итогов запланировано на 1 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, подрядчик должен организовать рекламную кампанию для привлечения туристов в Пермский край и продвижения регионального туристического потенциала на внутреннем и внешнем рынке. Для этого подрядчик должен проанализировать целевую аудиторию, написать несколько рекламных текстов и разместить их в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также рекламных системах «Яндекс» и «Programmatic».