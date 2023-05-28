Вице-спикер сената Зимбабве заявил, что Россия заинтересована в закупках местного лития

Вице-спикер сената Зимбабве Майкл Ньямбуя заявил, что Россия заинтересована в покупке лития в его стране.

«В Зимбабве у нас достаточно опыта по обнаружению и переработке лития. Поэтому я думаю, что мы ищем только рынки сбыта. И мы точно знаем, что Россия проявляет к этому интерес»,— сказал Майкл Ньямбуя в разговоре с «РИА Новости».

Господин Ньямбуя добавил, что, по его мнению, на данный момент могут вестись переговоры о закупке Россией партий лития в Зимбабве. Он напомнил, что в стране работает несколько российских компаний, которые занимаются добычей платины. «Я не удивлюсь, если у них есть серьезные намерения по поводу лития»,— сказал он.

Ранее «Ъ» писал, что «Росатом» стал единственным владельцем южнокорейского производителя литий-ионных аккумуляторов Enertech International. В 2022 году входящая в структуры «Росатома» компания увеличила свою долю в Enertech International с 49,16% до 98,32%.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Росатом" зарядится от Южной Кореи».

Олеся Павленко