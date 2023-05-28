Байкер погиб, столкнувшись с автомобилем на центральной улице Горячего Ключа

Водитель горного мотоцикла погиб при столкновении с легковым автомобилем в Горячем Ключе, сообщает пресс-служба администрации города. Пассажирка двухколесного транспорта с множественными переломами доставлена в реанимацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Горячего Ключа Фото: пресс-служба администрации Горячего Ключа

Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью на улице Ленина.

«Оба совершеннолетние, ехали на спортивной технике, предназначенной для специализированных трасс, попали в аварию с легковым автомобилем. Точно установлено одно: водителя больше нет — соболезнования родным и близким»,— говорится в сообщении властей.

Подробности аварии выясняют следователи.

Наталья Решетняк

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