Байкер погиб, столкнувшись с автомобилем на центральной улице Горячего Ключа

Водитель горного мотоцикла погиб при столкновении с легковым автомобилем в Горячем Ключе, сообщает пресс-служба администрации города. Пассажирка двухколесного транспорта с множественными переломами доставлена в реанимацию.
Фото: пресс-служба администрации Горячего Ключа
Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью на улице Ленина.
«Оба совершеннолетние, ехали на спортивной технике, предназначенной для специализированных трасс, попали в аварию с легковым автомобилем. Точно установлено одно: водителя больше нет — соболезнования родным и близким»,— говорится в сообщении властей.
Подробности аварии выясняют следователи.
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