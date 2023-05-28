В Екатеринбурге на рельсы в метро упал человек

В метро Екатеринбурга пришлось остановить движение поездов из-за упавшего на рельсы человека. Об этом сообщает Е1.ru со ссылкой на директора метрополитена Андрея Панаиотиди. Он пояснил, что упавший на пути пассажир не смог подняться самостоятельно. Из-за этого пришлось снимать напряжение и поднимать человека.

Из-за инцидента один из поездов некоторое время стоял между станциями «Площадь 1905 года» и «Геологическая». В данный момент движение восстановлено.

Напомним, в апреле в екатеринбургском метро на рельсы упал молодой человек 2004 года рождения. В результате он получил серьезные травмы.

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