Синоптик Леус предупредил жителей Кубани о грозах до 29 мая

Дожди с грозами ожидаются в Краснодарском крае с воскресенья, 28 мая, до понедельника, 29 мая. В отдельных районах региона возможен град.

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Об этом сообщает в своем Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погода на территории Кубани сохранит циклонические черты. В небе вновь появятся шапки мощных кучево-дождевых облаков и в послеполуденный часы местами прошумят короткие грозовые дожди»,— написал синоптик.

В Краснодаре ближе к вечеру ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха +25…+27°. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

В понедельник вероятность дождей и гроз повысится, а температура будет немного ниже.

В Краснодарском крае из-за проливных дождей произошло подтопление в 13 населенных пунктах в Кущевском, Лабинском, Новокубанском и Курганинском районах.

Наталья Решетняк

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