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В Ярославле подсветили синагогу и здания Следственного комитета с МЧС

В Ярославле вечером 27 мая заработала подсветка 7 новых зданий и памятников. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Подсветка памятника Собинову

Подсветка памятника Собинову

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Подсветка памятника Собинову

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Подсветка теперь есть на здании областного отделения Союза художников на улице Максимова, рядом с объектом подсвечен памятник Собинову. Включили подсветку ка колокольне церкви Параскевы Пятницы на Октябрьской площади, у вечного огня, на зданиях Следственного комитета и МЧС. Так же теперь подсвечены Ярославская синагога и музей «Музыка и время».

«На очереди Дом актёра, Ярославский планетарий, храмы и церкви разных конфессий. В этом году расширяем географию проекта. Подсветка украсит 56 зданий в разных районах региона, в том числе пожарную каланчу в Угличе, Троицкий собор в Пошехонье, церковь Николая Чудотворца в Данилове и другие наши выдающиеся памятники архитектуры»,— написал в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Андрей Иванов

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