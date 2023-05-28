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В Хакасии власти будут покупать квартиры для переехавших в село учителей

В Республике Хакасия власти будут приобретать квартиры педагогам с высшим образованием, которые переедут на работу в сельские населенные пункты и рабочие поселки. Об этом сообщил глава региона Валентин Коновалов в своем Telegram-канале.

«Это позволит частично устранить дефицит кадров в ряде сельских учреждений образования»,– пояснил руководитель республики. В этом году правительство Хакасии направило на покупку жилья для сельских педагогов более 50 млн руб.

По словам господина Коновалова, с 2024 года власти региона планируют покупать квартиры для сельских ветеринаров.

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Валерий Лавский

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