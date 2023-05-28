Три новых передвижных флюорографа закупят для больниц Удмуртии

В 2023 году в больницу Удмуртии поступят три передвижных флюорографа на базе автомобилей «КАМАЗ». Технику направят в Воткинской, Завьяловской и Сарапульской районных больницах, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Как рассказала главный врач Завьяловской районной больницы Елена Наговицына, новый флюорограф позволит выезжать и проводить обследования в отдаленных населенных пунктах в западной части Завьяловского района. Их удаленность от райцентра составляет около 100 км.

В Завьяловской районной больнице в этом году ожидают современный цифровой маммограф, который в том числе будет использоваться для проведения обследований в рамках диспансеризации.