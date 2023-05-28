КНДР в пандемию укрепила сотни километров границы с РФ и КНР

КНДР построила сотни километров новых или модернизированных пограничных заборов, стен и сторожевых постов на границе с Россией и Китаем. Об этом сообщили Reuters и Миддлберийский институт международных исследований в Монтерее после изучения спутниковых снимков и разговоров с перебежчиками и активистами.

Протяженность границы КНДР с РФ составляет меньше 40 км. Она проходит по фарватеру реки Туманная (Туманган) и по ее устью в акватории Японского моря. Протяженность границы КНДР с Китаем превышает 1400 км.

Новые или усиленные объекты инфраструктуры обнаружены на 489 км границы. Это проволочные ограждения, бетонные стены, двойные ограждения и дополнительные посты охраны. Вероятно, протяженность укрепленной границы больше, так как экспертам не удалось получить информацию по участку в 353 км.

Южнокорейский пастор Ким сказал Reuters, что «традиционный маршрут Северная Корея — Китай теперь фактически закрыт» для перебежчиков. Если в 2019 году до Южной Кореи добрались 1047 человек, то в 2022-м — только 67.

Перебежчики и правозащитники рассказали, что новые меры негативно влияют на экономические каналы для уязвимых слоев населения. Также закрываются пути побега из страны и ограничивается доступ к внешней информации.

Леонид Уварчев