5% жителей Ижевска считают уход в отпуск лучшим днем на работе

В столице Удмуртии 5% опрошенных жителей заявили, что за прошедший год на работе лучшим стал день ухода в отпуск, сообщает пресс-служба SuperJob. Еще 9% респондентов назвали лучшим днем — день выдачи премии, а 7% заявили, что самым запоминающимся стал день достижения отличных показателей в работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Праздники и корпоративные мероприятия запомнились 6%. Другие запоминающиеся поводы назвали 18%. Среди них — переход на удаленку, защита проекта, победа в профсоревновании и успешное прохождение проверки.