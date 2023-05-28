Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

5% жителей Ижевска считают уход в отпуск лучшим днем на работе

В столице Удмуртии 5% опрошенных жителей заявили, что за прошедший год на работе лучшим стал день ухода в отпуск, сообщает пресс-служба SuperJob. Еще 9% респондентов назвали лучшим днем — день выдачи премии, а 7% заявили, что самым запоминающимся стал день достижения отличных показателей в работе.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Праздники и корпоративные мероприятия запомнились 6%. Другие запоминающиеся поводы назвали 18%. Среди них — переход на удаленку, защита проекта, победа в профсоревновании и успешное прохождение проверки.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...