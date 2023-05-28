Прикамская сеть заправок сменила владельца

Кунгурское ООО «Экойл», головная компания одноименной сети автозаправочных станций, сменило владельца. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 24 мая 100% долей в уставном капитале компании принадлежит Наталии Шестаковой. Госпожа Шестакова теперь владеет также ООО «Экойл-Чайковский». Кроме того, с 25 мая она является директором ООО «Экойл-Чусовой» и ООО «Экойл-Лысьва». Ранее единственным учредителем и директором этих обществ был Анатолий Коновалов. На данный момент господин Коновалов продолжает владеть компаниями «Экойл-Чусовой» и «Экойл-Лысьва», а также «Экойл-Кунгур» и «Экойл-Добрянка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Источник, близкий к сети, пояснил, что господин Коновалов намерен выйти на пенсию, поэтому начал постепенную передачу бизнеса.

Сеть «Экойл» была основана в 2009 году депутатом Законодательного собрания Пермского края Алексеем Золотаревым. Позже господин Золотарев вышел из числа соучредителей компании. Сначала сеть перешла в собственность Андрея Бурыкина, а затем, в 2015 году, ее владельцем стал Анатолий Коновалов. АЗС «Экойл» представляют собой многопрофильные станции, на которых можно заправить авто бензином и газовым топливом. Сейчас, по данным 2ГИС, в Прикамье работает 22 заправки сети. Выручка ее головной компании в 2021 году составила 112,7 млн руб., чистая прибыль — 2,1 млн руб.