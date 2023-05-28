В Башкирии опрокинулся грузовик с химикатами

Грузовик Scania, перевозивший химикаты, съехал в кювет и опрокинулся в Башкортостане. Произошла «деформация металлических бочек и капельный розлив содержимого на поверхность земли», сообщило региональное управление МЧС. Водных объектов возле места происшествия нет.

Фура опрокинулась 27 мая на трассе М5 недалеко от деревни Искра. Грузовик перевозил эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде в бочках. Они были размещены в полуприцепе. Разлива топлива не произошло. О пострадавших не сообщается.

Леонид Уварчев