Суд снял обеспечительные меры с соликамских электросетей

Арбитражный суд Пермского края отказал ОАО «МРСК Урала» в удовлетворении заявления, в котором общество требовало признать незаконной приватизацию электросетевого имущества Соликамского городского округа. Как указано в решении суда, само постановление местной администрации о приватизации этого имущества уже недействительно, так как в апреле дума округа приняла решение о его передаче в собственность края. Обеспечительные меры в виде запрета налоговой проводить государственную регистрацию и вносить в ЕГРЮЛ записи о реорганизации соликамского МУП «Городские коммунальные электрические сети» (ГКЭС), которые были наложены по ходатайству «МРСК Урала», отменены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Провести приватизацию электросетевых активов власти Соликамска планировали путем преобразования МУП «ГКЭС», в собственности которого находится это имущество, в ООО. Компания «МРСК Урала», которая сейчас арендует электросети Соликамска, посчитала, что приватизация лишит ее возможности продлить договор аренды, и 12 декабря 2022 года обратилась в суд с вышеуказанным заявлением.

Еще до подачи компанией заявления, 8 декабря 2022 года, Законодательное собрание Пермского края приняло закон о передаче полномочий по электроснабжению на уровень региональной власти. Изначально планировалось, что электросети будут объединены и переданы ООО «Краевая сетевая компания» (КСК), которое было учреждено АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (100% акций в собственности регионального минстроя). Однако ряд муниципалитетов, в том числе Соликамск, долгое время выступали против передачи электросетей ООО. Тогда в начале марта краевое министерство ЖКХ создало для этих целей ПКГУП «Краевые электрические сети».