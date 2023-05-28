Футболисты красноярского «Енисея» поборются за выход в РПЛ в стыковых матчах

Красноярский клуб «Енисей» примет участие в стыковых матчах за право сыграть в первенстве футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне 2023/2024. Этого он добился по итогам встречи с краснодарской «Кубанью» 27 мая.

Матч 33-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) прошел в Краснодаре. Гости забили два мяча в самом конце встречи – Никита Глушков на 83-й минуте и Ярослав Ивакин на шестой добавленной. Итоговый счет – 2:0.

«Енисей» набрал 53 очка и закрепился на четвертом месте в ФНЛ, дающем право на стыковые матчи. Красноярцы останутся на нем независимо от исхода игр последнего 34-го тура.

Первый переходной матч, соперник в котором еще не определен, пройдет в Красноярске 6 июня, ответный – на выезде 9 июня.

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Валерий Лавский