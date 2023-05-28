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Коммерсантъ FM
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Сальдо: мы с Аксеновым были против оставлять Херсон, но нашу точку зрения не приняли

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл подробности того, как принималось решение по отводу российских войск из Херсона. По его словам, он вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым боролся за то, чтобы военные остались в городе, но их точку зрения не приняли. Господин Сальдо вместе с тем считает отвод войск правильным решением с военной точки зрения.

«Что касается оставления Херсона, то воспринял это тяжело. Совместно с главой Крыма Сергеем Валерьевичем Аксеновым боролись за то, чтобы Херсон не оставлять, но нашу точку зрения не приняли»,— написал врио главы региона в Telegram.

Как объяснил господин Сальдо, военные предпочли вариант «выравнивания линии боевого соприкосновения по Днепру». По его мнению, это «с военной точки зрения это правильно», потому что Днепр является большим естественным препятствием и «по нему можно выстроить мощный рубеж обороны».

Российские войска были выведены с правого берега Днепра, где располагается областной центр, на левый берег в ноябре 2022 года. На тот момент Херсонская область уже была присоединена Россией. Сергей Суровикин, который на тот момент был командующим группировкой войск в зоне военной операции, объяснял необходимость в этом риском изоляции группировки в случае затопления территории ниже Каховской ГЭС. По его словам, с правого берега были эвакуированы все желающие 115 тыс. жителей.

Леонид Уварчев

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