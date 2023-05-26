Toyota анонсировала новый концепт-кар для Ле-Мана

Компания Toyota анонсировала новый концепт-кар — новинка дебютирует в рамках гоночного марафона «24 часа Ле-Мана», который японская марка выигрывает с 2018 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toyota Фото: Toyota

Никакой информации о новинке нет. Судя по единственному опубликованному тизеру, речь может идти о доработанном гибридном лифтбеке Toyota Prius последнего поколения. Как заявляет Toyota, речь идет о модели с «технологиями, которые были разработаны с учетом многочисленных вызовов в автоспорте».

Напомним, гоночный уик-энд «24 часа Ле-Мана», на котором будет показана новинка, состоится во Франции 10-11 июня.

Максим Вершинин

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