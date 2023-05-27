В Ярославской области обрушилась кровля в цехе мебельной фабрики

В Рыбинске Ярославской области в цехе по производству мебели мебельной фабрики ЗАО «Свобода» произошло обрушение кровли на площади в 200 кв м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области.
Пожар на мебельной фабрике "Свобода"
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», о пожаре на фабрике в доме №4 по улице Поселковая стало известно вечером 27 мая.
«В 19:48 произошло обрушение кровли на площади 200 кв. м. Личный состав эвакуирован из здания. Создан участок на защиту склада с ацетоном. Установлен коленчатый подъемник на тушение кровли. В 20:11 объявлен ранг пожара №3, в 20:55 площадь пожара 1500 кв. м.»,— рассказали в областном управлении МЧС.
В 21:37 объявлена локализация пожара, его ранг понижен до 2-го номера.На месте работают и представители прокуратуры.
«Прокуратура Ярославской области контролирует установление обстоятельств и причин пожара. Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал рыбинский городской прокурор Сергей Галыгин»,— отметили в региональной прокуратуре.