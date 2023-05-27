В Ярославской области обрушилась кровля в цехе мебельной фабрики

В Рыбинске Ярославской области в цехе по производству мебели мебельной фабрики ЗАО «Свобода» произошло обрушение кровли на площади в 200 кв м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на мебельной фабрике "Свобода"

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Пожар на мебельной фабрике "Свобода"

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», о пожаре на фабрике в доме №4 по улице Поселковая стало известно вечером 27 мая.

«В 19:48 произошло обрушение кровли на площади 200 кв. м. Личный состав эвакуирован из здания. Создан участок на защиту склада с ацетоном. Установлен коленчатый подъемник на тушение кровли. В 20:11 объявлен ранг пожара №3, в 20:55 площадь пожара 1500 кв. м.»,— рассказали в областном управлении МЧС.

В 21:37 объявлена локализация пожара, его ранг понижен до 2-го номера.На месте работают и представители прокуратуры.

«Прокуратура Ярославской области контролирует установление обстоятельств и причин пожара. Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал рыбинский городской прокурор Сергей Галыгин»,— отметили в региональной прокуратуре.

Андрей Иванов