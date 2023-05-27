«Оренбург» на выезде победил «Торпедо» в матче РПЛ

В субботу, 27 мая, в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» на выезде встречался с московским «Торпедо». Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Дмитрий Воробьев, Джимми Марин и Данил Капустянский. Единственный мяч у хозяев забил Марио Чурич.

«Оренбург» набрал 43 очка и закрепился на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» независимо от результата матча 30-го тура финишировало на последней позиции. Столичная команда в 29 матчах набрала 13 очков.

Андрей Сазонов