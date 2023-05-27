Севший на мель теплоход перекрыл Волго-Каспийский морской судоходный канал

В Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК) на мель сел теплоход «Порт Оля-2», из-за чего был перекрыт проход судов. Теплоход, портом приписки которого является Астрахань, направлялся в иранский порт Амирабад. Об этом сообщает ГУ МЧС по Астраханской области. Для снятия судна с мели отправлен буксир.

Сигнал о случившемся поступил в 19:33 (18:33 мск), инцидент произошел на 143,4 км ВКМСК, в акватории порта Оля.

Экипаж теплохода состоит из 14 человек, судно повреждений не получило. «Розлива топлива нет. На борту навалочный груз общей массой 4546,509 т»,— сообщает ведомство. Сейчас информация уточняется.

Мария Федотова