Севший на мель теплоход перекрыл Волго-Каспийский морской судоходный канал

В Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК) на мель сел теплоход «Порт Оля-2», из-за чего был перекрыт проход судов. Теплоход, портом приписки которого является Астрахань, направлялся в иранский порт Амирабад. Об этом сообщает ГУ МЧС по Астраханской области. Для снятия судна с мели отправлен буксир.
Сигнал о случившемся поступил в 19:33 (18:33 мск), инцидент произошел на 143,4 км ВКМСК, в акватории порта Оля.
Экипаж теплохода состоит из 14 человек, судно повреждений не получило. «Розлива топлива нет. На борту навалочный груз общей массой 4546,509 т»,— сообщает ведомство. Сейчас информация уточняется.