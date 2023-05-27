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Губернатор ищет ярославскому «Шиннику» яркого лидера

Ярославский «Шинник» 27 мая выиграл последний домашний матч текущего чемпионата Первой лиги, победив «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0. Об этом сообщает официальный сайт «Шинника».

В раздевалке "Шинника" после матча

В раздевалке "Шинника" после матча

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В раздевалке "Шинника" после матча

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Победный гол на 83-й минуте матча забил полузащитник ярославской команды Артем Кулишев. В последнем туре 3 июня команда сыграет выездной матч против «Краснодара-2». Сейчас «Шинник» делит 6-7 место в таблице, но сохраняет шанс финишировать на 5 месте в Первой лиге.

Игра против «СКА-Хабаровск» проходила в день города Ярославля, на матче присутствовали губернатор Михаил Евраев и мэр Ярославля Артем Молчанов. После поединка они встретились с футболистами и поздравили с победой.

Как сообщает пресс-служба ярославского правительства, губернатор вновь напомнил, что сейчас в «Шиннике» нет главного тренера, а в июне истекает контракт директора Сергея Кулакова. На его должность объявлен открытый конкурс.

«Команде сейчас важны настройка и яркий лидер, который поведет клуб к новым победам. Конечно же, нынешний руководитель клуба также сможет принять участие в отборе. Но дадим и другим кандидатам возможность себя проявить»,– заявил Михаил Евраев.

Андрей Иванов

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