Участники движения Just Stop Oil в Лондоне прервали финал чемпионата Англии по регби

Два участника движения Just Stop Oil прервали финал чемпионата Англии по регби, выбежав на поле и рассыпав там оранжевый порошок. Матч на стадионе в предместье Лондона Твикнеме между «Сарацинами» и «Сейлом» прерывался на пять минут, сообщает Sky News. Нарушители были задержаны.

Мужчины выбежали на поле на 15-й минуте игры, стюарду удалось схватить одного из них. Нарушителей задержали по подозрению в незаконном проникновении при отягчающих обстоятельствах и нанесении ущерба.

Just Stop Oil требует от правительства Великобритании прекратить лицензирование всех новых нефтяных, газовых и угольных проектов.

Протесты Just Stop Oil обходятся полиции в 3,5 млн фунтов стерлингов в месяц. С 24 апреля в Лондоне прошло 78 маршей, передавала ранее BBC.

Мария Федотова