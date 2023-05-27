Краснодарские дзюдоисты завоевали 6 медалей чемпионата ЮФО

Краснодарские дзюдоисты СШОР №5 завоевали шесть медалей чемпионата Южного федерального округа. Соревнования проходили в Армавире среди мужчин и женщин 2005 года рождения и старше, сообщает департамент по физической культуре и спорту администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент по физической культуре и спорту администрации Краснодара Фото: Департамент по физической культуре и спорту администрации Краснодара

Лучший результат в весе 78 кг под руководством тренера Елены Савельевой показала Полина Генералова. Среди мужчин в в/к 81 кг золотую медаль завоевал Казбек Мысс. Его наставник, Лазиз Йулдошев, награждён грамотой в номинации «Тренер победителя».

Второе место в весовой категории 100 кг занял Нодар Оноприенко. Спортсмена подготовил Артур Демерчян.

Бронзовыми призёрами стали: Диана Куравкина, Астемир Аутлев и Алексей Макарец.

Дзюдоисты юга России боролись в Армавире за право выступить на Чемпионате России, который пройдёт в сентябре в Кемерове, а также на Кубке страны, он состоится в декабре в Нижнем Новгороде.

Тат Гаспарян

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